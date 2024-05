3D Printer die medicijnen maakt: de standaard? 

TNO heeft recentelijk een nieuwe aflevering uitgebracht die wel een heel erg unieke printer laat zien; een printer die medicijnen kan maken. Ondenkbaar? Alledaagse koek voor het team van Jayeeta Sengupta, programmamanager en senior consultant van 3D pharma printing.

Op maat gemaakte tabletten

Sengupta werkt aan een machine die op maat gemaakte tabletten kan 3D-printen. Maar waarom zouden we een printer nodig hebben bij het maken van medicijnen, vraag je je misschien af? Er zijn een aantal voordelen die zulke machines kunnen bieden aan de wereld van geneeskunde.

Zo kunnen deze 3D-printers pillen maken met de precieze dosering voor elke patiënt. Iedereen is immers anders en heeft zo ook andere doseringen van verschillende medicijnen nodig. Een kind is een stuk kleiner dan een volwassenen en heeft dus een andere dosering nodig. Ook verschilt iedereens gewicht en conditie, die beide ook de hoogte van de dosering beïnvloeden.

Als je bijvoorbeeld een dosering van 20 mg nodig hebt, dan is het lastig om deze precieze dosering te krijgen van pillen die standaard in de vorm van 500 mg komen. Deze moeten dan in stukjes gebroken worden en zelfs dan is het heel lastig om de juiste hoeveelheid te krijgen. Met een 3D-printer zouden deze doseringen een stuk efficiënter en preciezer kunnen worden.

Meer voordelen

Zo’n op maat gemaakte pil is niet alleen belangrijk om de juiste dosering voor elk individu te garanderen, maar is ook noodzakelijk om bijwerkingen te verminderen. Vooral in kindergeneeskunde is dit belangrijk. Met een pil die de precieze dosering bevat, garandeer je dus dat elke patiënt de precieze hoeveelheid krijgt die veilig en effectief is voor zijn of haar lichaam.

Naast een nauwkeurige dosering kan de 3D-printer ook de optie bieden tot het maken van verschillende vormen pillen. Denk bijvoorbeeld aan een smallere diameter die gemakkelijk door te slikken is. Of bijvoorbeeld een opgerolde of geribbelde pil. Respectief lost de pil dan langzamer of sneller op in het lichaam, waardoor ook de werking van de pil wordt beïnvloed.

Dankzij de 3D-printer is het team dus vrij in de vormgeving van de pil en kan zo nog meer inspelen op de individuele behoeftes van patiënten. Daarnaast is het ook mogelijk om meerdere medicijnen in één pil samen te voegen. Dit zal vooral een uitkomst bieden voor de oudere patiënten, die vaker tot wel 15 pillen per dag moeten slikken. Als al deze medicijnen in 1 of 2 pillen verwerkt zouden kunnen worden, zal dit dus de inname een stuk vergemakkelijken.

Testen

TNO heeft al meer dan 30 jaar ervaring met 3D-printers en is dus wereldleider in het printen van voedsel. Het is dan ook een van de weinigen van zijn soort op dit moment. Wereldwijd zijn er maar een aantal printers die met deze precisie en nauwkeurigheid pillen kunnen maken.

Het team werkt alleen met goedgekeurde medicijnen. Dit betekent dat de actieve ingrediënten in de pillen niet nieuw zijn en aan de medische standaarden voldoen. De innovatie is gericht op het productieproces van deze pillen. Dit proces moet uiteraard ook aan medische eisen voldoen en efficiënt en effectief zijn.

De pillen die uit deze 3D-printer rollen, worden momenteel klaargemaakt om te testen. Samen met het Erasmus Medisch Centrum voert TNO tests uit om de machine te optimaliseren. Eind 2024 zullen de eerste pillen voor patiënt gebruik gedrukt worden, die dan ook worden getest. Deze samenwerking laat een mijlpaal zien die de technologie een stapje dichterbij brengt en mogelijk op schaalbare manier gebruikt gaat worden in de toekomst.