4 zaken waar je op moet letten bij het kopen van een smartphone

Nieuwe smartphone kopen? Lekker hoor! Weet wel waar je op moet letten. We geven je tips.

Het aanbod van smartphones is enorm. Ik kan me goed voorstellen dat je soms geen idee hebt waar je moet beginnen. Zeker als prijs een belangrijke factor is. Want welke smartphone is nu het beste voor bijvoorbeeld een prijskaartje van minder dan 400 euro? We geven je een aantal tips waar je op moet letten als je een nieuwe smartphone gaat kopen.

1. Processor

Een snelle smartphone willen we allemaal wel. Het is daarom goed om te letten wat voor processor de smartphone heeft. Tegenwoordig zijn alle moderne toestellen niet echt langzaam meer zoals vroeger. Als de smartphone is uitgerust met een chipset van MediaTek of Qualcomm kun je in er in elk geval vanuit gaan dat het goed spul is. Apple maakt overigens zelf de chips, dus bij hen ga je deze merken niet aantreffen. De A-processors van Apple zijn ook gewoon prima in orde.

2. Camera

Het aantal megapixels zegt grappig genoeg niet zoveel. Een smartphone met een camera van 50 MP hoeft niet beter te zijn dan eentje van 24 MP, ook al klinkt dat misschien tegenstrijdig. Wil je echt veel plezier hebben van een smartphone met een goede camera, let dan op het eiland achterop. Zitten er veel camera’s, dan is het toestel ook veelzijdig. Anno 2022 is een primaire lens, een groothoeklens en een macrolens wel erg prettig om te hebben.

3. Geheugen en opslag

Een snelle smartphone krijg je niet alleen met een goede processor. Ook lekker veel RAM geheugen is van belang. Loop weg als je 4 GB RAM ziet, want zeker op een Android smartphone is dat niet meer heel modern. 6 GB is de norm, alles daarboven is luxe. Vaak zie je 8 GB en soms zelfs 12 GB op vlaggenschip smartphones.

Een telefoon met weinig opslag hoeft niet erg te zijn, als je het maar kan uitbreiden met een microSD. 64 GB zonder mogelijkheid tot uitbreiden is te weinig. 128 GB en meer is prima. Vaak zijn er meerdere modelvarianten van smartphones met bijvoorbeeld 128 GB, 256 GB of zelfs 512 GB.

4. Marktlancering model

Doe even je huiswerk om te controleren wanneer een smartphone op de markt is gebracht. Het kan zomaar zijn dat je nu naar een telefoon zit te kijken die al in 2020 of in het begin van 2021 is gelanceerd. Als je drie tot vijf jaar met een smartphone wil doen kun je beter voor een nieuwer model gaan. Vaak worden smartphones ieder jaar opgefrist. Een Samsung die is uitgebracht in februari 2021 zal in februari 2022 hoogstwaarschijnlijk een nieuwe versie krijgen. Ga dan voor die nieuwe. Niet alleen heb je dan betere hardware, maar ook betere ondersteuning voor updates zodat je de smartphone voor een langere periode veilig kunt gebruiken.