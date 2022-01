Netflix is prijzig of zeg maar gerust duur, we geven je hier een aantal interessante alternatieven.

De tijd dat je een abonnement op Netflix had voor zeg maar een tientje ligt ver achter ons. Wil je de hoogste kwaliteit dan mag je 15,99 euro per maand lappen. Dat tikt aardig aan. Het goedkoopste abonnement kost 7,99 euro per maand. Maar jij wil gewoon Ultra 4K kunnen kijken natuurlijk. Kortom, laten we eens kijken naar 4 goedkopere alternatieven op Netflix anno 2022.

Disney+

Met een groeiend aanbod, een al enorme bibliotheek en diverse content voor volwassenen is Disney+ een stevige concurrent van Netflix. Bovendien is de service ook nog eens schappelijk geprijsd. Disney+ kost je namelijk 8,99 euro per maand. Kijk, dat is bijna de helft goedkoper in vergelijking met Netflix.

Amazon Prime

Als je het hebt over Netflix alternatieven mag je Amazon Prime niet over het hoofd zien. Bij vlagen is dit de stevigste concurrent van Netflix waar de streamingdienst financieel pijn van voelt. Met unieke content zoals eigen films en series is het echt de moeite waard. Amazon Prime is de eerste 30 dagen gratis en daarna zes maanden 2,99 euro per maand. Daarna 5,99 euro per maand wat nog steeds een bijzonder goede deal is.

Videoland

Voor wat meer lokale content is Videoland ook een prima alternatief op Netflix. Maar als je niet van Nederlandse producties houdt is deze dienst niet echt aan te raden. Met exclusieve shows probeert RTL, eigenaar van Videoland, de dienst te promoten. Je moet dus vooral fan zijn van de programma’s van RTL, dan zit je helemaal thuis bij deze streamingdienst. Videoland heeft 3 abonnementen voor €4,99, €8,99 of €10,99 per maand.

Apple TV Plus

Een prima aanrader om eens uit te proberen is Apple TV Plus. Oordeel zelf of dit iets is voor jou of niet. De prijs is met € 4,99 per maand scherp en dus interessant. De bibliotheek met content groeit nog altijd en Apple maakt tevens eigen exclusieve films en series met ook bekende Hollywood-sterren.

Dit waren 4 goedkopere alternatieven op Netflix. Veel succes met het maken van een keuze!