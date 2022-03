4 redenen waarom de iPhone SE 2022 een topper is

Same old, same old. Ja en toch gaat de iPhone SE 2022 een topper worden.

Apple kan de Nobelprijs voor recycling ontvangen. Want het techbedrijf weet bestaande ontwerpen tot in den treuren te herhalen. Maar in het geval van de iPhone SE is daar helemaal niets mis mee. In dit artikel geven we je 4 redenen waarom de iPhone SE 2022 gewoon weer een topper is.

1. Niet iedereen wil verandering

Je ouders, opa of oma. Een doelgroep die grotendeels niet zoveel heeft met verandering. Als het werkt is het goed. Dat de iPhone SE hetzelfde uiterlijk heeft maakt deze telefoon juist vertrouwd. En dat is een reden dat Apple de telefoon in deze vorm blijft verkopen.

2. TouchID

Terwijl alle andere iPhone het moeten doen met FaceID, weet de SE stevig vast te houden aan TouchID. Ondergetekende gebruikt grotendeels een Android-telefoon, maar was altijd al meer fan van TouchID dan FaceID op de iPhone. Het werkt vliegensvlug en met een muts en sjaal op is het nog sneller ook.

3. Aantrekkelijke prijs

Door juist het ontwerp opnieuw te recyclen kan Apple de prijs scherp houden. De iPhone SE begint bij 529 euro en is daarmee de goedkoopste nieuwe iPhone van 2022. Dat spreekt een grote doelgroep aan. De nieuwste Apple hardware voor een aantrekkelijke prijs.

4. Hoesje hergebruiken

Het nadeel van een nieuwe iPhone (of andere nieuwe smartphone) is dat je dan ook weer een ander hoesje moet kopen. Omdat de iPhone SE 2022 vrijwel hetzelfde uiterlijk heeft als de oude SE uit 2020, kun je gewoon je bestaande hoesje blijven gebruiken. Ook andere accessoires zijn op deze manier compatibel met de nieuwe smartphone. Scheelt weer extra aankopen! En beter voor het milieu.