Ondanks dat Nederland een echt fietsland is, zijn er nog steeds talloze auto’s die in de kilometerslange files staan. Ben je het zat om in de lange file te staan als je naar je werk gaat?

Als je besluit om met je fiets – in plaats van met de auto- naar je werk te gaan, zul je aardig wat tijd gaan besparen. Niet alleen tijd, maar ook geld wordt bespaard: tanken is niet meer nodig en je gezondheid gaat erop vooruit. Een abonnement voor de sportschool is overbodig geworden als je met je fiets naar je werk gaat.

In dit artikel lees je 4 tips voor als je de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer.

Goede voorbereiding is het halve werk

Ga je voor het eerst met de fiets naar je werk? Plan dan wel even de tijd om naar het werk te gaan. Zeker als er geen douche aanwezig is op kantoor, is het erg handig om ruim op tijd richting werk te gaan. Zo voorkom je dat je bezweet aankomt op je werk en je bij kan komen van je eerste fietsrit naar je werk.

De juiste kleding voor baggerweer

Het nadeel van fietsen is dat je geen verwarming aan kan zetten en niet droog zit als het regent of sneeuwt. Zorg daarom voor de juiste kleding. Schaf bijvoorbeeld de XLC Regenpak van Indigo aan of de Basil Regenpak Hoga. Dit uitstekend waterdichte regenpak is unisex en dus geschikt voor zowel mannen als vrouwen.

Veiligheid voorop

Eigenlijk wel de belangrijkste tip voor als je op je fiets stapt: zorgt ervoor dat je jezelf veilig verplaatst van A naar B. Let er bijvoorbeeld in de winter op dat je verlichting het doet. Wil je zeker zijn dat je nooit zonder licht de weg op gaat? Neem dan altijd een reserve lamp mee in je tas.

Fiets je naar je werk met een speed pedelec? Een speed pedelec kan snelheden behalen tot wel 45 kilometer per uur. Deze snelle e-bike wordt dan ook gezien als een bromfiets. Het dragen van een helm is hierdoor verplicht. Zorg ervoor dat je een goedgekeurde helm draagt, anders riskeer je een boete. En riskeer je natuurlijk flinke schade aan je hoofd bij een flinke val. De Abus Pedelec 2.0 is een goedgekeurde helm inclusief USB LED-achterlicht. Zo ben je altijd goed te zien, ook in het donker!

Motivatie behouden

Ben je het even zat om door de regen op je fiets naar werk te gaan? Wil je ook wel eens langer uitslapen en de auto instappen? Het is begrijpelijk dat je soms even je motivatie verliest om elke dag met je fiets naar je werk te gaan. Wellicht helpt het je als je berekent wat je bespaart aan geld als je elke dag met de fiets naar je werk gaat, in plaats van met de auto.

Heb je bijvoorbeeld een elektrische fiets waarmee je naar je werk gaat? Het opladen van je e-bike kost nog geen 20 cent per oplaadbeurt en gaat vaak een groot aantal kilometers mee, afhankelijk van de capaciteit van je accu. De kosten van een normale fiets zonder trapondersteuning, zijn zelfs nul, afgezien van de kosten voor aanschaf en onderhoud. Zet bijvoorbeeld elke maand het geld apart wat je bespaart en ga hier iets leuks van doen, of spaar voor iets wat je al een lange tijd wilt hebben!