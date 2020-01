5 dingen die je wel met Android en niet met iOS kan

Android en iOS hebben allebei voor- en nadelen, maar vandaag checken we wat grote features die Android wel heeft, maar iOS niet.





De oneindige oorlog tussen Android- en Apple-liefhebbers zal nooit worden opgelost. Toch zijn er bepaalde dingen die met het ene besturingssysteem wel kunnen, maar niet met het andere. Vandaag lichten we 5 dingen uit die je wel met Android kan doen, maar niet op een iOS-toestel.

Hey Google

Hoewel Apple-gebruikers natuurlijk Siri tot hun beschikking hebben, wijzen de meeste tests uit dat Google Assistant de betere stemassistent is. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat Google natuurlijk een gigantische database aan informatie heeft. Google Assistant googled er lekker op los en geeft doorgaans de meest accurate informatie.

Multitasken

De split-screen modus is niet exclusief voor Android, maar wel het handigst. Op iOS 13 kun je pas sinds kort meerdere apps tegelijkertijd draaien, maar om ze naast elkaar te zien moet je een aantal omslachtige stappen doorlopen. iPad-gebruikers hebben het wat dat betreft iets gemakkelijker, maar niemand kan zo gemakkelijk twee apps tegelijkertijd draaien dan een Android-gebruiker.

In het tabblad-scherm tik je al jaren simpelweg op de 3 puntjes boven een app naar keuze en kies je de split-screen-functie.

Je maakt zelf uit wat je gebruikt

Het grootste verschil tussen Android en Apple is misschien wel de manier waarop de respectievelijke bedrijven hun ecosysteem fundamenteel inrichten. Vooral de standaard-apps zijn voor Apple een dingetje.

Google belemmert de gebruiker op geen enkele manier; wil je een andere browser of een specifieke camera app gebruiken als standaard app? Dat mag. Apple zorgt er in tegenstelling voor dat de gebruiker eigenlijk alleen first-party apps gebruikt in de belangrijke categorieën. Je kunt vaak niet zelf een andere app als standaard app instellen.

Soepel homescherm

Smartphone’s zijn al lang niet meer slechts een telefoon; ze maken (of je dat nu wil of niet) deel uit van onze identiteit. Het homescherm is dan ook echt ons digitale thuis.

Op een Android-apparaat heb je daar alle controle over. Door middel van Widgets kun je grote blokken zelf indelen en bij grote functies (zoals de klok, WhatsApp, je agenda) heb je tot in de puntjes controle over welke rol die functies op je homescherm innemen. Apple kiest er nog steeds voor om alle snelkoppelingen op het homescherm statisch naast elkaar te proppen. Helemaal niet sexy.

Picture-in-picture

De laatste Android-exclusieve functie is picture-in-picture. Je kunt bijvoorbeeld een filmpje checken op YouTube en tegelijkertijd een appje sturen. Ook als je onderweg even wat moet doen op je smartphone terwijl je navigatie open staat, dan kan dat gewoon. Wel eerst stilstaan, natuurlijk!

En dat zijn dan vijf belangrijkste voordelen van het hebben van een Android-smartphone. Natuurlijk zijn er nog talloze andere aspecten bij te halen, maar dat neemt niet weg dat Android gewoon wat voordelen heeft tegenover iOS.

Het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar; er zijn dingen die je op een iPhone kunt doen maar niet op een Android-toestel. Houd daarom Apparata in de gaten voor een vergelijkbaar lijstje waarin we wat features van iOS in het zonnetje zetten.

