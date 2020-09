5 games om het najaar door te komen - Apparata

Brr, koud en nat buiten. Met deze 5 games vermaak jij je uitstekend in het najaar terwijl je lekker warm binnen zit.

Alsof het coronavirus al geen reden is om niet onnodig naar buiten te gaan, komt daar de herfst en winter ook nog bij. Tenzij je gek bent van regen, gladde omstandigheden en een snijdende wind, is het beter binnen vertoeven. Bijvoorbeeld door dit najaar eens goed aan de slag te gaan met enkele games. We geven je een voorzetje van wat er zoal komt.

Call of Duty Black Ops: Cold War

Dé release van het najaar waar veel gamers naar uitkijken is toch wel Call of Duty Black Ops: Cold War. De hoogtijdagen van Black Ops keren terug in een nieuwe setting. Met een kersvers verhaal, nieuwe wapens en andere omgevingen komt de koude oorlog aan bod in deze game. Call of Duty Black Ops: Cold War verschijnt 13 november op Windows, PlayStation 4 en de Xbox One. Later komt het spel ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Fall Guys: Ultimate Knockout seizoen 2

Je hebt misschien Fall Guys: Ultimate Knockout al eens uitgeprobeerd. Na een tijdje spelen wordt het spel een beetje saai omdat je altijd dezelfde mappen speelt. Daar komt in oktober verandering in met de komst van seizoen 2. Nieuwe mappen en een nieuw thema zorgen voor een najaar vol Fall Guys gekkigheid! Toch ook wel één van de grappigste games voor het najaar.

Assassin’s Creed: Valhalla

Ook een belangrijke release voor het najaar is Assassin’s Creed: Valhalla. Deze RPG-game laat je duiken in de wereld van vikings. Naast het verhaal heb je ook side quests om te doen en een grote wereld om te ontdekken. Kortom, eenvoudig uurtjes verliezen aan Assassin’s Creed: Valhalla is geen probleem. De game verschijnt 17 november 2020 voor Windows, PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia. Tevens komt het spel naar de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Na jaren van stilte komt er eindelijk weer een nieuwe Crash Bandicoot game aan! En dit keer zijn het niet alleen de PlayStation-gamers die het spel krijgen. Crash Bandicoot 4: It’s About Time komt ook naar de Xbox One. De game verschijnt 2 oktober en betreft een compleet nieuw Crash avontuur.

Cyberpunk 2077

Over deze game wordt al het hele jaar gesproken. De release is dan eindelijk op 19 november 2020. Cyberpunk 2077 komt naar de PlayStation 4 en Xbox One. Het spel is gemaakt door CD Projekt Red, bekend van The Witcher-games. Deze en de andere games beloven een hoop spektakel dit najaar!