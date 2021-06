5 goede alternatieven op Apple AirPods - Apparata

Hypothetisch gezien nemen we in dit artikel de Apple AirPods als voorbeeld. Maar wat zijn nu goede alternatieven op Apple AirPods?

Dat we de AirPods als voorbeeld nemen in dit artikel betekent automatisch niet dat het de beste zijn. Maar feit is dat wel dat ze als warme broodjes verkopen. Bovendien zijn veel ontwerpen van concurrenten die later volgden behoorlijk afgeleid van de AirPods. Kortom, het lijkt allemaal behoorlijk op elkaar. Tijd om eens wat goede alternatieven op Apple AirPods neer te zetten.

Huawei FreeBuds 4 – € 149,99

De nieuwste van alle alternatieven. Deze week voorgesteld en dus vers van de pers, de Huawei FreeBuds 4. De oortjes zijn uitgerust met een dubbele microfoon voor ruisonderdrukking en gaan maximaal 22 uur mee op een volle batterij met de oplaadhouder. Het is sinds 2 juni mogelijk om een pre-order te plaatsen. De Huawei FreeBuds 4 heeft een adviesprijs van € 149,99.

OnePlus Buds Z – € 59,-

Een stuk voordeliger, maar een vergelijkbaar ontwerp met de AirPods zijn de OnePlus Buds Z. Ze zijn een goed alternatief binnen het prijspunt. Zoek je echter vergelijkbare audiokwaliteit en hoogstaand draagcomfort dan is het beter om voor iets anders te kijken. De OnePlus Buds Z zijn een uitstekend voordelig alternatief op de Apple AirPods.

Samsung Galaxy Buds Pro – € 138,-

Actieve ruisonderdrukking, 2-way speakers voor een mooi geluid en IPX7 Waterbestendig voor als je een keer in een regenbui terecht komt. De oortjes zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, paars of wit. Met name die eerste twee kleuren zijn al een leuk alternatief op dat eeuwige wit van Apple. Ze hebben een geheel eigen ontwerp en lijken dus niet op een kopie van de AirPods. Met actieve ruisonderdrukking aan heb je maximaal 18 uur batterijduur.

Bang & Olufsen BeoPlay E8 (3rd Gen) – € 221,-

Deze zit in een wat hoger prijssegment. Daarmee bijna een concurrent voor de AirPods Pro, prijstechnisch gezien. De derde generatie Bang & Olufsen BeoPlay gaan maximaal 28 uur mee met af en toe tussendoor laden via de oplaadcase. Een gaaf aspect van de B&O oortjes is dat je ze kunt draadloos laden via een Qi-oplader. De BeoPlay is verkrijgbaar in de kleuren grijs of zwart en worden tevens meegeleverd in een mooie lederen case. Precies het soort kwaliteit dat je van B&O mag verwachten.

Jabra Evolve 65t – € 204,75

Qua ontwerp lijken deze een beetje op die Bluetooth headsets van vroeger, maar dan iets kleiner. Ze verdienen in elk geval niet de schoonheidsprijs. Maar op het gebied van kwaliteit is het wel dik voor elkaar met de Jabra Evolve 65t. Je hebt een batterijduur van 15 uur, 4-microfoontechnologie, toegang tot Amazon Alexa, Siri en Google Assistant en goede ruisonderdrukking. Daar staat dan wel weer een forse prijst tegenover, net als met de Bang & Olufsen BeoPlay.