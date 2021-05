5 scherpe televisie aanbiedingen voor het EK 2021 voetbal - Apparata

Nog even en dan gaat het beginnen. Het EK voetbal staat voor de deur, tijd om een aantal televisie aanbiedingen met je door te nemen.

We naderen juni. En dat betekent dat het EK voetbal 2021 gaat beginnen. Eigenlijk zou het voetbalkampioenschap in 2020 plaatsvinden. Maar door de coronacrisis is het een jaartje vooruit geschoven. Het begint op vrijdag 11 juni 2021 en loopt tot en met 11 juli 2021. Diverse elektronicazaken (gaan) stunten met televisie aanbiedingen. Of je nu iets hebt met voetbal of niet, het is altijd interessant om die aanbiedingen door te nemen. Per merk pakken we een interessante aanbieding voor het soort tv.

Hou de komende weken de sites van onder andere BCC, MediaMarkt, Bol.com en Coolblue in de gaten. Er komen mogelijk nog meer stunten, vlak voor of tijdens het Europees voetbalkampioenschap.

LG OLED55CX6LA 4K OLED TV – € 1.049,-

Naar mijn bescheiden mening kun je het beste bij LG terecht als het gaat om OLED TV’s. De televisies van het merk scoren op zowel het gebied als gaming als films kijken ontzettend goed.

Op Bol.com vonden we de LGOLED55CX6LA 4K OLED TV voor een prijs van 1.049 euro. Deze smart tv is 55-inch groot, levert 4K Ultra HD beeld en beschikt over Dolby Vision en Dolby Atmos.

Philips 55OLED804 – € 1.181,-

Deze Philips televisie is verkrijgbaar in 55-inch of 65-inch. Deze aanbieding is te vinden in de webshop van plattetv.nl. De Philips tv heeft onder andere een 4K UHD OLED scherm, HDR10+ en is uitgerust met Android TV.

Sony KD-55XH9005 – € 799,-

De scherpste prijs uit deze lijst. De Sony KD-55XH9005 is een 4K Ultra HD LED televisie. Naast lekker voetbal kijken, is deze tv ook uitermate geschikt voor gamen met de PlayStation 5. Ervaar games in 4k met een maximum van 120 fps. Ja, dat is genieten geblazen. We vonden de aanbieding bij art & craft.

Samsung QE65Q95T – 4K QLED TV – € 1.399,-

Wederom gevonden op Bol.com, deze Samsung 4K QLED televisie. Met een grootte van 65-inch zul je geen moeite hebben om de bal te vinden in het veld. De tv is ook verkrijgbaar in formaten 55-inch of 75-inch.

Panasonic TX-55HXW944 – € 845,-

Momenteel verkrijgbaar bij de MediaMarkt. Een stukje voordeliger in vergelijking met andere televisies in dit lijstje. Dat heeft ermee te maken dat dit een LED tv is en geen OLED paneel heeft. Als je dat niet veel uitmaakt is dit een mooie aanbieding.