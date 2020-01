5 tips tegen online datingfraude

Bescherm je bankrekening én jezelf. Zo doe je dat.





Als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. Klinkt heel logisch, maar toch komt het voor dat tientallen Nederlanders jaarlijks het slachtoffer zijn van internetfraude. Criminelen slaan op allerlei mogelijke manieren toe. In dit artikel focussen we ons op criminelen die virtueel je hart stelen: de wereld van internetfraude.

Zet een avondje RTL of SBS aan en de programma’s met betrekking tot internet- en datingfraude vliegen je om de oren. Niet alleen in Nederland, ook in de Verenigde Staten zijn dit soort tv-programma’s een hit. Slachtoffers vertellen in geuren en kleuren hoe ze in het verhaal van een crimineel zijn gestapt en zo duizenden euro’s zijn verloren. Goed, dat is achteraf. We gaan nu juist focussen op het voorkomen daarvan. Check daarom deze 5 handige tips.

Verlies jezelf niet in emoties

Zelfs de meest nuchtere mensen kunnen in internetfraude trappen. Voor de buitenwereld ziet dit er heel naïf uit. Weet echter dat hier een hele wereld aan psychologie achter schuilgaat. Mensen die zich eenzaam voelen, weduwe zijn of een scheiding achter de rug hebben zijn kwetsbaar. Juist deze doelgroep is dan ook vaak op sites met betrekking tot internetdating te vinden.

Les één is om jezelf niet te verliezen in emoties. In eerste instantie kan het lastig zijn om een crimineel te herkennen. Ze gebruiken gestolen foto’s van een willekeurig persoon en doen zich voor als de ideale schoonzoon. Het kan heel moeilijk zijn om daar doorheen te prikken. Zeker als je emotioneel gevoelig bent. Wanneer er nog nooit een fysieke ontmoeting heeft plaatsgevonden is het zaak om honderd procent nuchter te blijven.

Maak NOOIT geld over

Een crimineel is niet uit op je liefde, maar op je geld. Vroeg of laat zul je een verzoek krijgen om geld over te maken. Vaak begint dit met een klein bedrag en kan dit uiteindelijk flink oplopen. Maak voor jezelf de regel om nooit geld over te maken, hoe lief hij/zij ook lijkt te zijn. Internetcriminelen zijn niet dom en gebruiken allerlei manieren om betrouwbaar te lijken. Het is dus niet zo dat je date met een Nederlandse bankrekening opeens te vertrouwen is. Dat zegt helemaal niets.

Praat er met vrienden of familie over

Hou je vrienden of familie op de hoogte als je een internetdate aan de haak heb geslagen. Bekenden kunnen helpen als jij tot over je oren virtueel verliefd bent geworden op een persoon aan de andere kant van de computer. Als jij blind bent geworden voor sommige zaken, kan een ander juist daardoorheen prikken. Het is zeker niet iets om je voor te schamen.

Deel niet al te veel persoonlijke informatie

Totdat er een fysieke ontmoeting heeft plaatsgevonden is het belangrijk om niet te veel informatie over je leven te delen met de ander. Besef dat in de meeste gevallen van internetfraude er überhaupt geen ontmoeting plaats zal vinden. Het is heel aantrekkelijk om persoonlijke info te delen. Een crimineel zal meteen zijn leven met je delen. Persoonlijke problemen, informatie over familie/gezin en natuurlijk ook de financiën. Dit betekent niet dat jij dit ook moet doen. Pas dus op.

Laat je niet misleiden door bekende sites of apps

Het is niet zo dat internetcriminelen enkel actief zijn op vage websites. Ze zijn juist actief op bekende datingsites en apps. Hier vinden ze immers potentiële slachtoffers. Datingsites kunnen nooit honderd procent voorkomen dat een crimineel een profiel aanmaakt op de site. Met de bovenstaande tips kun jij een leuke ervaring op het internet en voorkom je financiële ellende dat de rest van je leven impact kan hebben.