7 toffe Gangsterfilms op Netflix

Zin om de maffiabaas uit te hangen? Hier zijn 7 Gangsterfilms op Netflix.

Sigaartje in de hand en een whiskey erbij. Soms is het gewoon lekker om even te genieten van een machtige film met gangsters. Op Netflix heb je een prima aanbod van Gangsterfilms. We hebben er zeven voor je uitgekozen.

Ferry (2021)

Voordat Ferry Bouman drugsbaron werd, ging hij terug naar zijn geboorteplaats op een wraakmissie, waarbij zijn loyaliteit werd beproefd en hij een grote liefde ontmoette.

The Equalizer (2014)

Geheim agent op rust Robert McCall keert tegen zijn zin terug om een jonge prostituee uit de klauwen van de nietsontziende Russische maffia te houden.

Sicario (2015)

Een FBI-agente neemt deel aan een undercoveroperatie tegen een Mexicaanse drugsbaron, maar haar moraal wordt op de proef gesteld als de infiltratie te ver gaat.

Scarface (1983)

Een Cubaanse gangster werkt zichzelf met veel geweld op tot drugsbaron in Miami. Hij verliest zichzelf aan verslaving, obsessie en brutaliteit, met vreselijke gevolgen.

The Irishman (2019)

In deze veelgeprezen film van Martin Scorsese kijkt huurmoordenaar Frank Sheeran terug op de geheimen die hij als loyaal lid van de Bufalino-misdaadfamilie bewaarde.

American Gangster (2007)

Een verstoten agent uit New York wordt ervan beschuldigd dat hij drugsbaron Frank Lucas heeft uitgeschakeld. Op zijn leven is deze deels biografische film geïnspireerd.

The Informer (2019)

Een ex-gedetineerde infiltreert voor de FBI in de Poolse maffia en keert terug naar de gevangenis. Om zijn familie en zijn leven te redden, racet hij tegen de klok.

Savages (2012)

Met een louche DEA-agent nemen twee wietondernemers het op tegen een genadeloze kartelleider die hun handeltje wil inpikken en ook nog eens iemands geliefde ontvoert.

Dat waren ze. 7 Gangsterfilms op Netflix. Veel kijkplezier met deze films!