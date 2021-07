9 Crime Thrillers op Netflix die de moeite waard zijn

Zin in een spannende misdaadfilm in vorm van Crime Thrillers op Netflix? We geven je 9 tips.

Een goede misdaadfilm kan je avond echt verrijken. Zelf meedenken om bijvoorbeeld een moord op te lossen. Er zijn talloze films gemaakt binnen dit genre en te zien op Netflix. In dit artikel geven we je 9 Crime Thrillers op Netflix die volgens on de moeite van het kijken waard zijn.

Mechanic: Resurrection (2016)

Wanneer de vriendin van ex-huurmoordenaar Arthur Bishop wordt ontvoerd, wordt hij gedwongen om een reeks lastige moordaanslagen te plegen.

Den of Thieves (2018)

Een bekwame bende bankovervallers beraamt een overval op de Federale Bank in L.A., die ondoordringbaar zou zijn, en moet het opnemen tegen een eliteteam van agenten.

Faster (2010)

Ex-gevangene Driver wil zich wreken op de moordenaars van zijn broer, maar hij wordt zelf op de hielen gezeten: de jager wordt tegelijkertijd de prooi.

The Tourist (2010)

Een Amerikaanse toerist die vertroosting zoekt voor zijn gebroken hart brengt zijn hart weer in gevaar als hij een prachtige Interpol-agente ontmoet.

Project Power (2020)

Een ex-soldaat, een tiener en een agent treffen elkaar in New Orleans. Ze zoeken de herkomst van een gevaarlijke nieuwe pil die gebruikers tijdelijk superkrachten geeft.

A Score to Settle (2019)

Een gevangene lijdt na zijn vrijlating aan slopende slapeloosheid. Hij gaat achter de mensen aan die verantwoordelijk waren voor zijn onterechte gevangenisstraf.

Crank 2: High Voltage (2009)

Chev Chelios is terug. Hij kwam op krachten en voelt zich goed tot hij ontdekt dat zijn hart werd vervangen door een kunstmatige pomp op batterijen.

Sabotage (2014)

Een topteam van DEA-agenten pleegt een gedurfde overval en steelt 10 miljoen dollar aan drugsgeld. Ze worden meteen het doelwit van een onbekende moordenaar.

Miss Bala (2019)

Een vrouw op vakantie in Tijuana moet om haar gekidnapte vriendin te redden zowel voor een meedogenloze drugsbende als voor een DEA-agent werken.





En dat waren ze. 9 Crime Thrillers op Netflix. Veel kijkplezier!