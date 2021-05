Aanschouw: de snelste supercomputer ooit! - Apparata

De snelste supercomputer is officieel online. Waarom en wat kan het apparaat dan allemaal?

Computers, ze zijn niet meer weg te denken. Nu is de volgende stap gezet wat betreft supercomputers. De supercomputer Perlmutter is online gegaan in Amerika en is speciaal ontwikkeld voor onder andere kunstmatige intelligentie.

Snelste supercomputer

Het apparaat staat in het National Energy Research Scientific Computing Center in Californië. Het bedrijf Nvidia heeft de supercomputer ontwikkeld en volgens hun is het de snelste computer ooit, als het gaat om het verwerken van 16- en 32- mixed phase math. Dit wordt gebruikt bij kunstmatige intelligentie. Het bedrijf licht toe: “De supercomputer zal bezig gaan met enkele van de meest moeilijke wetenschappelijke uitdagingen in astrofysica en klimaatwetenschappen, zoals het creëren van een 3D-map van het universum en het onderzoeken van subatomaire interacties voor groene energiebronnen.”

De supercomputer wordt aangedreven door maar liefst 6.159 Nvidia A100 Tensor Core gpu’s (graphics processing unit). De Tensor Core is de meest geavanceerde gpu die Nvidia tot nu toe heeft ontwikkeld. Deze rekenkracht maakt Perlmutter volgens Nvidia tot het grootste gpu- systeem ter wereld. Het kan bijna een triljoen bewerkingen per seconde verwerken. Oké, oké. Indrukwekkend, maar wat kan je daarmee?

Wat kan het?

Onderzoekers zullen de supercomputer vooral gebruiken. Hiermee gaan ze de grootste 3D- map maken van het universum. Met een 3D-map van het universum kunnen onderzoekers meer leren over donkere materie. Wat vermoedelijk verantwoordelijk zou zijn voor de versnelde expansie van het universum. En wellicht dus ook van het ontstaan ervan.

Het plan is om het systeem beschikbaar te stellen voor meer dan 7.000 onderzoekers wereldwijd. De supercomputer zal ook gebruikt worden om interacties op atomisch niveau te onderzoeken. Dit om bijvoorbeeld betere batterijen en nieuwe biobrandstoffen te ontwikkelen. Dat zou een doorbraak kunnen betekenen. Nu maar afwachten of de supercomputer de hoge verwachtingen waar kan maken.