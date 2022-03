Aantal adressen met Bitcoin tikt 40 miljoen aan

Het aantal adressen van mensen die Bitcoin hebben groeit stevig door naar 40 miljoen.

Sinds 2018 groeide het aantal adressen. Dit zijn mensen met een wallet met daarin Bitcoins (BTC). De groei is een enorme 92%. De munt is de afgelopen jaren flink gestegen, daardoor durven steeds meer mensen de stap te zetten. Statistieken laten zien dat het aantal adressen met Bitcoin de 40 miljoen heeft overschreden.

Bitcoin adressen tikt 40 miljoen aan

Metrieken van het analyse-webportaal intotheblock.com laten zien dat adressen die een fractie van de munt bevatten, op 24 maart een hoogtepunt van 30 dagen bereikten. En hierdoor 40,25 miljoen adressen bereikten. Dit is een mijlpaal in het bestaan van de munt. Het crypto-analysebedrijf Intotheblock bracht het volgende bericht naar buiten. “40M+ Houders – Voor het eerst heeft het aantal adressen met de populaire digitale munt de 40 miljoen overschreden. Na een daling in februari, is het aantal blijven groeien en nieuwe hoogtepunten zijn bereikt.” Volgens het bedrijf is er een blijvende groeiende interesse. Er zullen dus alleen nog maar meer adressen bijkomen.

Terug op 12 maart 2018, of vier jaar geleden, was het aantal ongeveer 20,86 miljoen. Statistieken tonen aan dat het aantal adressen sinds die dag vier jaar geleden enorm groeide. Momenteel is het aantal dagelijks actieve Bitcoin-adressen 955.380. In termen van winst hebben 30,64 miljoen adressen met BTC geprofiteerd tegen de huidige prijs. Niet slecht!

Grote spelers

Er zijn behoorlijk wat grote spelers. Dit omdat een goede 100 adressen meer dan 14% van de voorraad van de crypto-activa beheren. 3,3 miljoen adressen bevatten een kleine fractie tot 0.00001 Bitcoin. Intotheblock.com-statistieken geven aan dat de concentratie van grote Bitcoin-houders vandaag 10% is. Twintig wallets hebben 7,78% van het aanbod in handen.