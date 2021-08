ABN Amro haalt Bitcoin onderuit

In een nieuwe analyse stelt ABN Amro op meerdere vlakken dat Bitcoin maar niks is.

Wanneer een bank uitspraken doet over cryptocurrency is het niet ongebruikelijk om daar vraagtekens bij te hebben. In meerdere opzichten heeft een bank er geen belang bij om positief te zijn over crypto. Het is een investerings- (of betaal)middel waar ze niets aan hebben. Wat dat betreft is de nieuwste analyse van Bitcoin van ABN Amro dan ook niet geheel verrassend.

ABN Amro over Bitcoin

In de uitgebreide analyse gaat de bank op meerdere aspecten in. Zowel Bitcoin als betaalmiddel en als belegging. In beide opzichten is de mening van ABN duidelijk. Voor zowel betalingen als beleggingen geloven ze niet in Bitcoin als serieus alternatief op het gewone geld.

In de conclusie valt een lange lijst met nadelen en een kort lijstje met voordelen te vinden. En zelfs in die voordelen zijn geen lovende woorden te vinden. De stelling van ABN Amro over Bitcoin is dan ook duidelijk. De bank zegt onder meer dat Bitcoin geen economische waarde heeft, het is geen echt item zoals goud of wijn dat bijvoorbeeld wel is, het is enorme volatiliteit en dus speculatief.

Geen heel verrassende analyse. Een bank is immers geen onafhankelijk instituut. Hoewel crypto steeds gewoner begint te worden, zijn er nog altijd grote financiële instituten die het geheel liever zien verdwijnen dan behouden.