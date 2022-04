Absolute chaos in Jurassic World Dominion trailer

Een nieuwe Jurassic World film is op komst met Domionion, in deze nieuwe trailer krijg je alle actie voorgeschoteld!

Wie had ooit gedacht dat een dinofilm in de jaren negentig zou uitgroeien tot een langlopende franchise? Jurassic Park. Een icoon binnen de filmindustrie. De laatste jaren zijn er onder de noemer Jurassic World een aantal films verschenen. Daar komt binnenkort een nieuwe bij in vorm van Jurassic World Dominion.

Stiekem is de reeks een beetje over de datum. De laatste delen wisten het qua niveau niet zo hoog te schoppen als voorgaande delen. Maar net als de Fast & Furious filmreeks blijft het toch vermakelijk om te kijken. En in beide franchises is filmgigant Universal Studio’s verantwoordelijk voor de productie. Dat kan geen toeval zijn.

Zolang er geld in het laatje komt zullen de films blijven komen. En hoewel de titels geen Oscars gaan binnenslepen is het wel prima popcornvermaak. Lekker toch? In Jurassic World Dominion zien we nieuwe en terugkerende rollen. De cast bestaat onder andere uit Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt en Bryce Dallas Howard.

In het verhaal keert onder andere de bekende raptor Blue terug. En ze lijkt een baby te hebben gekregen. Natuurlijk volgt er weer een nieuwe dreiging, te zien in de trailer.

Nog even geduld en dan is de film te bekijken in de bioscoop. Jurassic World: Dominion verschijnt op 10 juni.