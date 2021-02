'Activision heeft Call of Duty personage Mara gejat' - Apparata

Foto @Activision

Call of Duty operator Mara zou volgens een fotograaf van hem gejat zijn door Activision. Zelfs het model en de make-up-artiest werden hergebruikt.

‘Beter goed gestolen dan slecht bedacht’, moet Activision met de Call of Duty operator Mara hebben gedacht. Het vrouwelijke personage debuteerde in Modern Warfare en kwam later naar Warzone. Of ja, ze werd door door een fotograaf genaamd Plaintiff Clayton Haugen geïntroduceerd in een heel ander project. Hij sleept de uitgever nu voor de rechter.

Call of Duty personage Mara blijkt gestolen

Haugen sleept ontwikkelaar Infinity Ward en uitgever Activision voor de rechter voor het stelen van een personage genaamd Mara. De vrouwelijke operator is een concept van de fotograaf onder de naam Cade Janus als onderdeel van een short story November Renaissance (via Polygon).

Activision heeft het personage naar verluidt vervolgens van top tot teen gestolen. Zo is hetzelfde model – Alex Zedra – ingehuurd om als basis voor Call of Duty’s Mara te dienen. Zelfs de make-up-artiest die de fotograaf hielp zijn personage tot leven te brengen, werd door Activision ingehuurd om het ‘nieuwe’ Call of Duty-personage te creëren. De artiest kreeg volgens de aanklager de instructie om de door hem bedachte Cade Janus exact na te maken.

In het rechtbankdocument staat de onderstaande compilatie van overeenkomsten. Het moge duidelijk zijn dat hetzelfde model is gebruikt voor de twee personages. Ze lijken dus per definitie al op elkaar.

Maar Activision zou dezelfde haarstijl, tattoo-sleeve, poses en kledij hebben gebruikt. Zedra en de make-up-professional hebben als kers op de taart naar verluidt een contract moeten tekenen; ze mochten niets over hun tweede samenwerking zeggen.

Foto @Clayton Haugen/Activision Blizzard via rechtbankdocument

Met de bakken geld van Activision-Blizzard zou het zomaar kunnen dat dit risico ingecalculeerd was. Uiteindelijk is Mara maar een beperkt onderdeel van Modern Warfare en Warzone. Wellicht dat de fotograaf uiteindelijk een portie van het door het personage opgebrachte geld mag verwachten. Voor Activision ‘fun coupons’, maar volgens de fotograaf wel waar hij recht op heeft.