AeroPress Go, koffiezetapparaat zo groot als een kopje

Er gaat niets boven een bakje verse koffie. Met de compacte AeroPress Go, kan je daar nu ook onderweg van genieten.

Verse koffie onderweg, altijd een gedoe

Koffie is de stille motor van de Nederlandse economie. Zonder een lekker kopje koffie kan je de dag niet echt goed beginnen, vindt de grote meerderheid van de Nederlanders die van koffie houdt. Thuis een kopje koffie zetten is natuurlijk makkelijk. Ben je onderweg? Dan ben je aangewezen op een thermosfles of op een benzinestation waar je een waterig brouwsel uit een brave papieren, of foute styrofoam beker moet drinken.

Dat kan en moet anders, moeten de uitvinders van de AeroPress Go gedacht hebben. Is hun uitvinding dé oplossing voor het leed dat gebrek aan ochtendkoffie onderweg heet? Daar gaan wij nu naar kijken.

Onderdelen Aeropress Go

Hoe werkt de AeroPress Go?

De traditionele koffiezetapparaten zoals wij die kennen, werken meestal door langzaam druppelend bijna kokend water. Espressoapparaten, zoals de Senseo’s, werken door stoom onder hoge druk door een filter te wensen. De AeroPress Go (€37) is een soort tussenvorm.

Je plaatst de mok onder de “chamber”. Je giet heet water in de “chamber”, dat je vervolgens langzaam door het filter heen drukt met de “plunger” (zuiger). De koffie belandt in de mok, waar je deze kan verdunnen met heet water. Voor Nederlandse gebruikers is verdunnen tot slappe Amerikaanse koffie een minder aantrekkelijke optie, omdat wij gewend zijn aan sterke koffie.

Het verwijderen van de koffie en schoonspoelen is makkelijk. Na gebruik kan je alles compact opbergen in de mok en afsluiten met het flexibele deksel. In het filmpje hieronder zie je hoe het brouwproces met de Aeropress Go gaat.

Kopen of niet kopen?

Dit slim vormgegeven en compacte koffiezetapparaat is erg handig als je veel onderweg bent. Verse kopjes koffie onderweg zijn een schaars goed en ook een thermosfles met koffie is hooguit the next best. Zeker als je al uren onderweg bent. Aantrekkelijk is ook dat het apparaat zonder elektriciteit werkt, al moet je wel beschikken over bijna kokend water.

Dat betekent dat je toch nog een goede thermosfles moet hebben en deze voor je vertrekt moet vullen met kokend water. Dat is weer een nadeel, tenzij je dit kan integreren in je ochtendritueel. Er zijn 12 volt waterkokers verkrijgbaar die je op de sigarettenaansteker van je auto kan aansluiten.

Alles bij elkaar lijkt de compacte Aeropress Go een nuttige gadget te zijn voor koffieliefhebbers die veel onderweg zijn en hoge eisen stellen aan de versheid van een kop koffie.