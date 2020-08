Albert Heijn en ING maken eigen soort cryptocurrency

ING en Albert Heijn werken samen aan een nieuwe betaalmethode op basis van tokens, wat sterk doet denken aan cryptocurrency.

Albert Heijn ontwikkelt samen met ING een nieuw betaalmiddel. De token (vooralsnog zonder naam) geeft klanten de mogelijkheid om anoniem te betalen, zo schrijft het Financieel Dagblad (paywall). Het zou in principe een soort cryptocurrency worden waarbij klanten geen gegevens hoeven achter te laten. Later dit jaar start de ING met een test.

Ahold Delhaize – het moederbedrijf van Albert Heijn – komt samen met de ING met een nieuw betaalmiddel. Het gaat om een digitale betaalpas waar gebruikers tokens op kunnen zetten. Deze nieuwe currency heeft enkele van de voordelen van een cryptocurrency. Zo geef je geen persoonlijke gegevens aan de ontvanger als je online met de tokens betaalt.

Normaliter heeft een winkel enkele gegevens van je als je er iets koopt. Denk aan je bankrekeningnummer, creditcard-gegevens of zelfs persoonlijke klantengegevens. Die laatste is overigens wel interessant, want als je goede koopjes bij de Albert Heijn wilt, dan zul je toch die bonuskaart erbij moeten pakken. Zo krijgt de vooruitstrevende supermarkt alsnog een portie persoonsgegevens van je. Overigens is de techniek niet op blockchain gebaseerd.

Wel veilig

ING zegt zelf ook dat de voordelen niet ongekend revolutionair zijn. Het FD schrijft: ” Hoewel het praktische voordeel ten opzichte van andere digitale betaalmethoden zoals iDeal, Paypal of Apple Pay beperkt is, wordt afrekenen wel veiliger, stelt ING.” Het grootste voordeel zou namelijk zijn dat je klantengegevens met de tokens niet op straat kunnen komen te liggen. Bij een datalek heeft het getroffen bedrijf immers geen informatie over je.

Volgens de ING moet de overstap op tokens bij bijvoorbeeld Albert Heijn voor een stijging van 6% extra online transacties zorgen. De bank zegt met andere woorden dan zo’n 6% van de klanten afhaakt als het zien dat er persoonsgegevens moeten worden ingevuld. Wel mag het Nederlandse bedrijf naar eigen zeggen iets meer vragen voor het verwerken van de transacties.

In het vierde kwartaal start ING met een test onder duizend rekeninghouders die klant zijn bij de Albert Heijn. Als de proef succesvol is, gaat de bank het nieuwe betaalsysteem breder uitrollen. ING is de eerste Nederlandse bank die met dergelijke tokens werkt. In het buitenland zijn wel al vergelijkbare projecten gestart.