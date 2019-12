Alle Aziaten lijken op elkaar? Gezichtsherkenning zegt van wel

Aziaten en Afrikanen hebben aanzienlijk minder aan gezichtsherkenningssoftware.

Het is een beetje een racistisch grapje, maar veel westerlingen zeggen dat alle Aziaten op elkaar lijken. Nu heb ik zelf (helaas) nooit last van mensen die aan me vragen of ik niet die ene knappe Aziatische acteur ben. Laten we mijn gemixte bloed daar de schuld van geven. Hoe dan ook, gezichtsherkenningssoftware doet volop mee aan dat grapje. Mensen met een donkere huidskleur worden net als Aziaten namelijk massaal meer met elkaar verward dan blanke mensen.

Dat concluderen onderzoekers van het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology. De onderzoekers keken naar 189 gezichtsherkenningsalgoritmes van 99 verschillende ontwikkelaars en testten hoe die software een match maakt. In één-op-één tests werd een van ruim 18 miljoen gebruikte foto’s van gezichten (bijna 8,5 miljoen mensen) gematcht met een andere foto.

Daaruit blijkt dat er een gigantisch percentage aan false positives (het erkennen van een match terwijl dat niet zo is) plaatsvindt onder bepaalde groepen. “False positive scores zijn het hoogst bij mensen uit west en oost Afrika en uit oost-Azië, en het laagst bij individuen uit oost-Europa.” Dat verschil komt neer op soms honderd keer meer false positives! Opvallend is dat onder de afro-Amerikaanse bevolking de false negatives (het afkeuren van een match terwijl dat wel zo is) het laagst zijn terwijl die bevolkingsgroep een vergelijkbare huidskleur heeft als mensen uit Afrika.

Hoewel de onderzoekers geen verklaring geven voor het falen van veel software, zou een deel van de verklaring kunnen liggen in de landen waar deze software doorgaans gemaakt wordt. De V.S. is natuurlijk een centrum voor technologische ontwikkeling en het zou kunnen dat bedrijven als Google (Android), Apple en Facebook voornamelijk de inheemse populatie gebruiken om de software te ‘trainen’.

Dat verklaart daarentegen niet waarom Aziaten zo veelvuldig verkeerd worden herkend. In China en Japan zijn ze immers ook keihard aan de weg aan het timmeren met betrekking tot gezichtsherkenning.

Er kan ook een biologische en natuurkundige reden spelen. Mensen met een donkere huidskleur weerkaatsen simpelweg minder licht en licht is natuurlijk de grootste vriend van een camera. En de onderzoekers melden zelf dat donkere ogen (bij een irisscan) minder goed te lezen zijn omdat de iris dan meer licht absorbeert. Infrarood is hier de oplossing maar het is niet bekend hoeveel geteste software op basis van visuele kenmerken werkt en hoeveel er infrarood gebruiken.

Hoe dan ook, voor bijvoorbeeld karige smartphonesoftware is dit onderzoek niet heel kwalijk. Misschien dat een Aziaat of Afrikaan gemiddeld iets vaker opnieuw zijn telefoon moet proberen te ontgrendelen. Aan de andere kant wordt gezichtsherkenning ook steeds meer voor rechtshandhaving gebruikt. En, zo melden de onderzoeken, dan kom je in een lastige situatie terecht. Een persoon met een bepaalde afkomst zou dan bijvoorbeeld sneller verdacht en/of opgepakt kunnen worden voor iets wat hij/zij niet heeft gedaan.