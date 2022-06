Alle Google Pixel Watch specs op een rijtje

De Google Pixel Watch is inmiddels officieel gepresenteerd, maar nog niet te koop. Achter de schermen werkt Google aan de introductie van de smartwatch, maar welke specs kunnen we verwachten?

Google presenteerde de Pixel Watch op zijn I/O 2022-ontwikkelaarsconferentie. Nou ja presenteerde… ze lieten hem voor het eerst zien. Veel details kwamen er nog niet meteen naar buiten, dus voer voor speculaties. Wij zetten het even op een rijtje.

Batterij

De wearable zal worden voorzien van een batterij met een vermogen van net geen 300 mAh. Volgens bronnen van het goed in gevoerde 9to5google.com zou dat betekenen dat het horloge op één lading ongeveer een dag mee gaat.

De vraag is onder welke condities dat dan gemeten is. Is het Always-on display (AOD) bijvoorbeeld aan? Is slaapmonitoring hierbij inbegrepen? Dat weten we niet. Op zich is een dag niet uitzonderlijk voor Wear OS. Samsung claimt bijvoorbeeld 40 uur voor zijn Galaxy Watch. Als je de Pixel Watch intensief gebruikt en ook je slaap wil monitoren zou het wel wenselijk zijn dat de smartwatch wat langer meegaat dan een dag op de batterij.

Het opladen zou dan bijna twee uur in beslag nemen. Dat zouden wij niet meteen snelladen willen noemen. Het is te hopen dat deze cijfers nog wel wat verbeterd worden voordat de wearable ook echt in de winkels ligt. We gaan het zien.

Processor

De verwachte processor in de Google Pixel Watch is Samsung’s Exynos 9110. Deze chip kennen we uit de Samsung Galaxy Watch uit 2018. De reden dat ze deze relatief oude processor gebruiken is waarschijnlijk omdat het project al een tijdje loopt. Toen Google startte met de ontwikkeling van de Pixel Watch was dit de nieuwste chip. Nu nog wisselen zou teveel vertraging opleveren.

Toch jammer dat na zo lang wachten de wearable niet de nieuwste processor aan boord heeft. Maar goed, de smartwatch is nog niet op de markt, dus we kunnen er nog naast zitten.

Opslag

Hier gaat Google wel voorop. De Pixel Watch lijkt namelijk 32 GB aan opslag te krijgen. Daarmee wordt het de wearable, met Wear OS aan boord, met de meeste opslagruimte. Ruimte zat dus om je favoriete muziek of podcasts te downloaden op je smartwatch en zo offline te kunnen beluisteren.

Ook qua RAM zal de wearable van Google vooruit lopen. De site 9to5google claimt dat bronnen aangeven dat er meer dan 1,5 GB RAM in de Pixel Watch komt. Dat is goed nieuws voor de prestaties van Wear OS.

Fitness specs

De sensoren op de smartwatch van Google lijken op de plaatjes identiek aan de sensoren op de Fitbit Luxe en Charge 5. Dat betekent een optische hartslagmeter, infraroodsensoren voor bewaking van de zuurstofsaturatie en een temperatuursensor voor huidtracking gedurende de nacht.

Zo kan de wearable 24/7 je hartslag meten en bijvoorbeeld je cardiofitnessniveau. Voer voor speculatie is nog of de Pixel Watch straks ook een elektrocardiogram (ECG) meting kan doen. Daarvoor zijn meer details nodig, maar in ieder geval is er dan nog een tweede sensor nodig op een ander punt van het horloge. Dat is nog niet goed te zien.

Overigens is het niet zo vreemd dat de Google Pixel Watch sensoren van de Fitbit gebruikt. Google is tenslotte vorig jaar eigenaar geworden van Fitbit.

Personalisering

Geen wearable op de markt zonder verregaande mogelijkheden om te personaliseren. Dus komt Google met een hele serie aan horlogebandjes. De Pixel Watch is voorzien van een eigen aansluiting voor de horlogebandjes die niet inklikken, maar meer op zijn plaats schuiven. Dat is zo ontwikkeld dat het makkelijk zou moeten zijn om de bandjes te wisselen.

Tijdens de I/O 2022 zagen we de smartwatch met een witte horlogeband, waarschijnlijk gemaakt van siliconen. Een handvol kleuren werd al getoond. Volgens de bronnen van eerder genoemde site is het bedrijf bezig met de ontwikkeling van zo’n zeven soorten horlogebandjes voor de Google Pixel Watch, waaronder dus de standaard siliconen variant.

Voor elk budget

Het bedrijf werkt aan horlogebandjes voor elk budget. We bespreken ze van duur naar betaalbaar. Allereerst een band in Milanese stijl. De band is van geweven roestvrijstalen gaas en zal een magnetische sluiting hebben. Hij komt er in dezelfde kleuren als waarin het horloge zelf beschikbaar komt: zilver, zwart en goud.

Verder wordt er gewerkt aan een schakelarmband. De massieve stalen horlogebanden die we ook zien bij de dure klokjes van menig rapper. Dit zou nog wel eens een dure optie kunnen worden.

Verder komen er nog twee soorten leren banden in verschillende tinten en, in het betaalbare segment, zal Google komen met stoffen en stretchbanden.

De lancering van de Google Pixel Watch laat nog even op zich wachten. In de herfst maakt het bedrijf meer bekend en zullen we ook weten hoeveel van bovenstaande verwachtingen ook daadwerkelijk uit zullen komen.