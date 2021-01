Alle Samsung Galaxy S prijzen door de jaren heen - Apparata

Door de jaren heen veranderde de prijzen van de Samsung Galaxy S serie smartphones aanzienlijk. Check hier hoe precies.

Tegenwoordig weten we niet beter dan dat Samsung hun premium Galaxy S smartphones voorziet van premium prijzen. Maar ooit was dat wel anders. Om een overzicht te krijgen van hoezeer de prijzen veranderden over de jaren heen, zette AndroidAuthority alles op een rijtje. Wat blijkt? Sinds 2010 zijn we absurd veel meer geld gaan betalen voor high-end smartphones, al onthuld het vooral een trend die over de gehele smartphone-industrie zichtbaar is.

Samsung Galaxy S prijzen

De allereerste Samsung Galaxy S kwam in 2010 uit voor wat toen al redelijk wat geld was: $399. Het jaar daarop steeg de prijs van het instapmodel Galaxy S2 al naar $549. De S3 werd wederom een beetje duurder, met $599. Vervolgens bleven de S4, S5 en S6 instapmodellen in de jaren daarop steken op $649. De S6 trapte daarbij een nieuwe tendens af met de S6 Edge en later S6 Edge Plus.

Samsung deed er in 2016 een klein schepje bovenop met $669 voordat het met de S8-serie doorschoot naar $749. Toen kwam een historisch jaar met de S9, want met de instapprijs van $719 ging de prijs voor het eerst omlaag. Met de Galaxy S10 was Samsung weer bereid minstens $749 te vragen, voordat de S20 prijs steroïden ingespoten kreeg; het instapmodel kostte $999. In 2021 lanceerde Samsung de Galaxy S21 en die wordt momenteel in de Verenigde Staten verkocht voor $799, de grootste prijsdaling ooit.

Maar naast een leuk weetje illustreren de Samsung Galaxy S prijzen ook een tendens binnen de smartphone-industrie. Die van Plus, Pro, Max, Ultra en Super modellen die mainstream werden. Ook wordt een smartphone al jaren opeenvolgend duurder en duurder, terwijl de toestellen ook meer kunnen.

Check de volledige prijzen van alle Samsung Galaxy S smartphones uit de geschiedenis hieronder (samengesteld door AndroidAuthority):