Alles over Crash Bandicoot 4 op de PS5 - Apparata

Binnenkort verschijnt Crash Bandicoot 4 op de PS5, tijd om je op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen.

Gister organiseerde Sony weer een PlayStation State of Play. Het duurde een halfuurtje en viel, eerlijk gezegd, een beetje tegen. Er waren maar weinig heel bekende titels. Er werd wel gesproken over onder andere Final Fantasy, maar ook de nieuwste Crash Bandicoot game. Daarom informeren we je in dit artikel over Crash Bandicoot 4: It’s About Time op de PS5.

Een nieuwe uitgebreide trailer, inclusief gameplay werd getoond van het spel. Toegegeven, het ziet er ontzettend goed uit. Crash Bandicoot 4 op de PS5 brengt 4k en 60 fps gameplay. Alle klassieke elementen van vorige delen zitten ook in dit nieuwe deel. Ook maakt het spel dankbaar gebruik van alle functionaliteiten van de DualSense controller, zoals onder andere haptische feedback.

Gelukkig hoef je niet de State of Play in zijn geheel terug te kijken om te zien wat Crash Bandicoot 4 op de PS5 heeft te bieden. De getoonde trailer kun je namelijk ook hieronder bekijken. Fans van het eerste uur zullen warme gevoelens koesteren aan het spel. Ook zul je dan ongetwijfeld niet vergeten zijn hoe moeilijk de game soms kon zijn. Het is afwachten of Crash Bandicoot 4 tevens heel lastig, of juist vergevingsgezind gaat zijn. Laten we hopen op dat laatste, want een DualSense controller die door de woonkamer vliegt is een dure frustratie.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time verschijnt 12 maart op de PlayStation 4 en PlayStation 5.