Alles over de Samsung Galaxy S21 - Apparata

De Samsung Galaxy S21 is eindelijk officieel! Hier alles wat je moet weten over de Galaxy S21 serie.

Vandaag is het dan eindelijk zover. Na veel geruchten, lekken en speculatie heeft Samsung door middel van een digitale persconferentie de Galaxy S21 gepresenteerd. De Zuid-Koreaanse techgigant brengt de S21-familie in meerdere varianten op de markt. Het gaat hier om de S21, S21+ en de S21 Ultra. Model voor model ontleden we je de specs.

Samsung Galaxy S21 5G

De instapper, voor zover je over een instapper kunt spreken natuurlijk. De nieuwe Galaxy S21 heeft een 6.2-inch Flat FHD+ display met een 120Hz refresh rate. De telefoon weegt 171 gram en heeft een 10 MP selfiecamera. Achter zitten drie camera’s. Dit is een 12 MP + 12 MP + 64 MP constructie. Onder de kap zit een 64 bit Octa-Core processor en je hebt 8 GB aan werkgeheugen. Opslag is 128 GB of 256 GB, afhankelijk van de versie. De batterij heeft een capaciteit van 4.000mAh.

Prijzen voor de Galaxy S21 beginnen bij 849 euro voor de versie met 128 GB. De 256 GB uitvoering kost 899 euro.

Samsung Galaxy S21+ 5G

Op een behoorlijk tal punten is de S21+ gelijk aan de S21. Natuurlijk zijn er wel een aantal belangrijke verschillen. Ten eerste het scherm. Dat is 6.7-inch groot met de S21+. De telefoon weegt 202 gram en heeft met 4.800mAh een iets grotere batterij. De camera, opslag en geheugen is gelijk aan de S21.

Samsung Galaxy S21 Ultra

En dan natuurlijk het topmodel. De Galaxy S21 Ultra. Deze smartphone heeft een 6.8-inch groot QHD+ AMOLED display met een 120Hz refresh rate. Met een gewicht van 229 gram is dit echt wel een zware jongen. Er zit dan ook serieuze hardware onder de kap.

Selfies maken doe je met een 40 MP camera en achter zitten nog eens vier camera’s. Dit is een 12 MP + 108 MP + 10 MP + 10 MP camera eiland. Net als de andere varianten is er sprake van een Octa-Core processor.

De Galaxy S21 Ultra heeft 12 GB RAM met 128 GB opslag of 256 GB opslag. Daar zit ook nog een model boven met maar liefst 16 GB RAM en 512 GB opslag. Er zijn laptops die het met minder moeten doen.

De nieuwe Samsung Galaxy S21 Ultra kost 1.249 euro voor 12 GB RAM / 128 GB opslag. De versie met 256 GB kost je 1.299 euro. Het topmodel met 512 GB opslag en 16 GB RAM gaat 1.429 euro kosten.

Voor het eerst is een Galaxy S-product ook compatibel met de S-Pen, maar deze dien je los aan te schaffen.