Alles wat je moet weten over de nieuwe Xbox nachtmodus

Een slimme nieuwe feature is in de maak onder Microsoft genaamd de Xbox nachtmodus. Dit kun je ermee.

Lekker ’s avonds aan het gamen? Ja, dan zit je niet op een uiterst verlichte console en controller te wachten. Overdag is dat natuurlijk prima. In de avond, of zelfs nacht, mag het allemaal wel een tandje rustiger. Microsoft begrijpt dat en werkt aan een speciale nieuwe feature genaamd nachtmodus voor je Xbox.

Xbox nachtmodus

Op dit moment is de Amerikaanse techgigant de functie aan het testen. Wat de nachtmodus doet is het scherm optioneel dimmen, de helderheid van de LEDs op je controller bijstellen en ook de verlichting van de Xbox aan/uitknop dimmen. De test is nu live voor Xbox Insiders binnen Alpha Skip-Ahead. Ook kan HDR uitgeschakeld worden, of het inschakelen van een Dark Mode voor het menu.

Het is niet allemaal voorgeprogrammeerd. Je kunt de nachtmodus personaliseren naar eigen smaak. Het is tevens mogelijk om het automatisch in te laten schakelen of manueel. Dat automatische is wel prettig. In de zomer is dat bijvoorbeeld prettig vanaf een uur of 22:00, terwijl in de winter het misschien al functioneel kan zijn vanaf 19:00 als het vroeg donker is buiten.

Aangezien de nachtmodus nu nog onderdeel uitmaakt van het testprogramma van Xbox moet je nog even geduld hebben. Op termijn komt de feature echter ook naar jouw Xbox.