Altijd draadloze Android Auto dankzij deze adapter

Nooit meer geklooi met je kabel omdat je auto niet over draadloze Android Auto beschikt. Deze adapter moet beterschap beloven.

Als je eenmaal draadloze Android Auto hebt meegemaakt wil je eigenlijk niet anders. Je smartphone kan in je broekzak, tas of op een comfortabele plek in de auto liggen. En de bediening werkt gewoon exact hetzelfde als met een bedrade situatie. Want het irritant van bedraad Android Auto is het feit dat je elke keer die kabel in je smartphone moet steken aan het begin van elke rit.

Bovendien is de ingang voor je telefoon niet in elke auto op een fijne plek. Het kan daardoor voorkomen dat je smartphone op een verschrikkelijke plek moet liggen, bijvoorbeeld in de weg van de bediening van de automaat. Er zijn gelukkig oplossingen in vorm van een adapter.

Op Kickstarter is momenteel het project van Carsifi trending. Dit project bestaat uit een WiFi adapter dat draadloos Android Auto mogelijk maakt. Auto’s die zelf geen WiFi signaal zenden kunnen geen draadloze Android Auto aanbieden. De adapter neemt dit taakje over.

Het project gaat hard op de crowdfundingssite. Er is al bijna 250.000 euro opgehaald, terwijl de doelstelling op slechts 8.000 euro lag. Early birds betalen 89 dollar voor de adapter. Dat is een korting van 10 procent op de uiteindelijke adviesprijs van het product.