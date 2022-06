Aluhoedjes opgepast: De 5G telefoon verovert je broekzak

Alle zendmast in de fik stekende aluhoedjes ten spijt, de 5G telefoon verovert in rap tempo de broekzak.

Uit onderzoek van MoneyTransfers blijkt dat in het afgelopen jaar het aantal voor 5G geschikte telefoons met 60 procent gegroeid is. Hierdoor zijn we nu dichtbij de totale acceptatie van 5G telefonie. Dat er steeds meer aanbod komt betekent ook dat er steeds meer vraag is. Anders verkoop je de technologie ook niet.

De eerste telefoons met 5G kwamen op de markt in 2019, waar het Koreaanse Samsung en het Chinese Huawei voor de troepen uit liepen. Maar het was ook een beetje een kip en ei verhaal. Want voor een 5G telefoon heb je ook een 5G netwerk nodig. En dat is net wat ingewikkelder dan zijn voorganger 4G. Er zijn meer antennes nodig die dichter bij elkaar staan.

Hoe zat het ook al weer?

We gebruiken steeds meer data op onze telefoons en dus hebben we meer bandbreedte nodig. De 5G technologie brengt een verbetering van gegevensoverdracht van 20 keer ten opzichte van 4G. De verbindingssnelheid is 10 keer hoger. Zeker met de opkomst van videostreaming is dit niet overbodig.

De start was wat aarzelend, maar nu zijn er flink meer toestellen beschikbaar gekomen in 2021 dan het jaar ervoor. De verwachting van de onderzoekers is dat tegen 2025 meer dan 3 miljard mensen gebruik maakt van de 5G technologie. Nu is 2022 al een aantal maanden onderweg dus het aantal toestellen met 5G is weer verder gegroeid. Zo weet ook Jonathan Merry, CEO van MoneyTransfers.

We verwachten dat het aantal 5G-compatibele telefoons de komende maanden zal groeien. Bedrijven brengen of kondigen de productie van nieuwe modellen aan. Bovendien is de technologie achter deze apparaten verbeterd sinds hun eerste release. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verkoop snel stijgt

Waar is dat snelle mobiele internet?

De adaptatie van de 5G telefoon zit dus in een stroomversnelling. Maar niet overal gaat het even snel. Daar heeft een andere partij dan weer onderzoek naar gedaan. Viavi Solutions keek naar de stand van zaken, wereldwijd, en concludeerde dat ongeveer 2.000 steden in 72 landen al voorzien zijn van 5G-connectiviteit. China is koploper met 356 steden en de VS komt op de tweede plaats met 296 steden. De misschien wat verrassende nummer drie zijn de Filipijnen die in 98 steden al zo ver zijn. Het eerste Europese land is Spanje op plaats zes en Italië op plaats zeven. Nederland is niet in de top 10 te vinden.