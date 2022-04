Amazon CEO: NFT’s zullen belangrijker worden en crypto’s zullen doorgroeien

De CEO van Amazon voorziet dat NFT´s veel belangrijker zullen worden, ook ziet hij veel potentie dat crypto’s zullen doorgroeien.

De CEO van e-commercegigant Amazon is optimistisch over crypto en non-fungible tokens (NFT’s). Hij zegt dat crypto’s na verloop van tijd “groter zullen worden” en dat NFT’s “zeer aanzienlijk zullen blijven groeien”.

Amazon CEO over NFT´s en crypto´s

De desbetreffende CEO is Andy Jassy en sprak verleden week in een interview met CNBC over cryptocurrency en non-fungible tokens (NFT’s). Jassy verving Jeff Bezos in juli vorig jaar als president en CEO van Amazon. Hij leidde eerder Amazon Web Services (AWS) sinds de oprichting in 2003. Hij is dus iemand die veel ervaring heeft en verstand heeft van de online wereld.

Met betrekking tot de vraag of Amazon cryptocurrency zal accepteren voor betalingen van producten op het platform, bevestigde de CEO: “We zijn waarschijnlijk niet dichtbij het toevoegen van crypto als betalingsmechanisme in onze detailhandel.” Hij merkte echter op: Ik geloof echt dat crypto na verloop van tijd groter zult zien worden.

In een commentaar op de vraag of hij een cryptocurrency bezit, onthulde de Amazon-executive: “Ik heb zelf geen Bitcoin.” Op de vraag of Amazon ooit NFT’s zou kunnen verkopen, antwoordde Jassy: “Ik denk dat het mogelijk is op het platform.” Terwijl hij onthulde dat hij geen NFT’s persoonlijk bezit, meende de Amazon-baas: Ik verwacht dat NFT’s zeer aanzienlijk zullen blijven groeien.

Digitale activa

Het bedrijf denk dat het de toekomst is en speelt daar dan ook op in. Eerder heeft Amazon verschillende crypto-experts ingehuurd. Dit voor verschillende onderdelen binnen de organisatie. In november vorig jaar plaatste ze bijvoorbeeld een vacature voor een belangrijkste specialist op het gebied van digitale activa die kan “helpen de acceptatie in de wereldwijde gemeenschap van digitale activa te stimuleren”.