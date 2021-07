Amazon gaat Bitcoin accepteren en maakt ook een eigen crypto

Het moet er een keer van komen: binnenkort kan je betalen met Bitcoin op Amazon. En ze gaan ook een eigen crypto maken.

Als je naar de ruimte gaat, dan kan je ook een eigen digitale munt maken. Vermoedelijk dacht Jeff Bezos er zo over. De CEO van Amazon heeft onlangs een crypto-expert vacature uitgezet. De persoon die aangenomen gaat worden, moet helpen met deze twee doelen.

Amazon, Bitcoin én een eigen crypto

Dat is best ambitieus. Maar Amazon gaat het vermoedelijk doen. Het bedrijf heeft plannen om Bitcoin tegen eind 2021 te accepteren als betaalmiddel. Dit komt uit een anoniem rapport dat gepubliceerd is in de Londense krant City A.M. Tsja, een anoniem rapport in een lokale krant…Toch schoot de prijs van de digitale munt hierdoor mede omhoog en het rapport creëert veel geruchten in de wereld van de cryptocurrencies.

“Dit gaat niet alleen over de bewegingen om op een bepaald moment in de toekomst betalingsoplossingen voor cryptocurrency op te zetten – dit is een volledig, goed besproken, integraal onderdeel van het toekomstige mechanisme van hoe Amazon zal werken”, vertelde de anonieme bron.

Inside information

En Bitcoin zal niet de enige munt zijn. De lekker beweert dat Bitcoin de eerste zal zijn van ongeveer acht cryptocurrencies die Amazon zal gaan accepteren, uiteindelijk inclusief munten zoals Ethereum, Cardano en Bitcoin cash.

Ook heeft het bedrijf volgens de bron zelf plannen om een ​​eigen cryptocurrency te ontwikkelen. Waarom ook niet? Ze hebben genoeg geld om een digitale munt te ontwikkelen. En het bedrijf zou het mogelijk kunnen maken om beloningen te verdienen voor het betalen met wat de insider Amazon’s ‘native coin’ noemt. Amazon reageerde begin maandag niet meteen op een vraag van Gizmodo over de cryptoplannen.

Maar het lijkt er toch op dat Amazon met iets bezig is. Zeker nadat dit weekend duidelijk werd dat er een vacature open staat voor een Digital Currency and Blockchain Product Lead.