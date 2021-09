Amazon knaller ‘The Wheel of Time’ komt eraan. Trailer is hier!

Amazon Prime

Amazon Prime komt met de serie The Wheel of Time. Wij weten wanneer en hebben de trailer voor je.

Veel fans hebben lang moeten wachten, maar sinds juli weten we dan echt wanneer de serie komt. De fantasyserie The Wheel of Time is gebaseerd op de gelijknamige boeken van Robert Jordan. De serie moet veel kijkers trekken dus Amazon Prime zet hoog in.

The Wheel of Time

De eerste beelden verschenen ook al enkele maanden geleden. Maar nu heeft de streamingsdienst naar aanloop van de lancering een trailer op YouTube gezet. Hiermee krijgen we een beeld van wat we kunnen verwachten. En het ziet er goed uit.

Voor de niet- lezers onder ons: de serie gaat over een fantasywereld waar twee soorten magie zijn. Er is een mannelijke magie, genaamd Saidin. Natuurlijk is er ook een vrouwelijke magie, Saidar. De schrijver Jordan heeft maar liefst veertien boeken hierover geschreven. Genoeg inspiratie voor een serie dus. In de boeken volgen we Moiraine, die lid is van de machtige vrouwenorganisatie Aes Sedai. De Aes Sedai sporen mannen op die magie kunnen gebruiken. Lang geleden werd die magie namelijk aangetast door de Dark One, waardoor de meeste mannen die magie kunnen gebruiken gek worden.

Dat is dus ook een taak van Moiraine. Maar als zij in het dorpje Two Rivers aankomt, belandt ze in een gevaarlijk avontuur met vijf jonge mannen en vrouwen. En één van de mensen uit dit gezelschap zou de Dragon Reborn zijn, die de mensheid redt of vernietigt.

Trailer

In de trailer kunnen we zien de Aes Sedai, waarbij we de stem horen van Moiraine. Daarnaast zien we al wat eerste beelden van het reisgezelschap waar Moiraine in terecht komt, evenals een eerste teaser over de Dark One. De Dark One is de slechterik die er ooit voor zorgde dat de magie van de mannen aangetast werd. De serie zal beschikbaar komen op 19 november. Een echte lekkere herfstserie dus. Nu al warmgelopen? Dan is er nog meer goed nieuws: er komt zeker weten een tweede seizoen. Amazon is namelijk al een filmen.