Amazon Prime lijkt nu nog meer op Netflix

Als je gewend bent aan Netflix ben je ook meteen gewend aan Amazon Prime.

Soms zie je door het bos aan streamingdiensten de bomen niet meer. Het aanbod is de laatste jaren enorm toegenomen. Van Videoland tot Netflix en van Prime tot Disney Plus. Nu heeft elke dienst weer zijn eigen layout. In de basis lijkt het allemaal op elkaar natuurlijk.

Nu heeft Amazon Prime recent een make-over gehad als het gaat om de layout. Het opvallende is echter dat het aanbod van Amazon Prime op een manier wordt neergezet die sterk doet denken aan Netflix. De menu structuur, de icoontjes, de thumbnails. Er is zelfs een top 10 overzicht. Dat kennen we ergens van..

Tja, echt vervelend kun je deze ontwikkeling niet noemen. Het maakt het lekker overzichtelijk. Dat laatste was ook de motivatie van Prime om de boel op de schop te gooien. Het overzicht was niet meer goed af te lezen. Daardoor is nu gekozen voor een andere menustructuur.

Amazon is niet over één nacht ijs gegaan met dit ontwerp. The Verge bericht dat het Amerikaanse streamingsbedrijf er maar liefst 18 maanden over heeft gedaan om tot dit design te komen. 18 maanden en uiteindelijk lijkt Amazon Prime nu op Netflix.