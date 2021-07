Amsterdam heeft een bijzonder ontworpen brug gekregen

Niet alleen het ontwerp is bijzonder, het is ook een primeur dat dit een 3D geprinte brug in Amsterdam betreft.

3D-printen is voor consumenten vaak meer gimmick dan grootschalig inzetbaar. Vooral in de industrie is het tegenwoordig erg handig om dingen te kunnen 3D-printen. Het is een efficiënte manier van bouwen. Zo komen er steeds meer unieke bouwsels die gemaakt zijn door materialen te printen.

3D-brug

Zo is recent de allereerste 3D geprinte brug geopend. Inderdaad, een design wat door middel van een grote 3D-printer tot leven is gekomen. Een mooi primeurtje dus: deze hele brug is gemaakt van 3D geprint staal. De ontwerper is Joris Laarman, een Nederlander dus. Ook MX3D, het bedrijf dat de brug printte, is Nederlands.

Nederlands trots

Dat zou deze 3D geprinte brug al een mooi staaltje Nederlands trots maken, maar ook de plaatsing is voor ons land. De allereerste 3D geprinte brug ter wereld is namelijk geopend in Amsterdam! Als je hem wil bezoeken: hij ligt op de gracht bij de Oudezijds Achterburgwal, ter hoogte van de Stoofsteeg.

Tijdelijk

Doe dat wel relatief snel, want de bijzondere 3D geprinte brug ligt er tijdelijk. De brug die er eerst lag is er namelijk uitgehaald en deze wordt gerestaureerd. De nieuwe 3D-brug moet twee jaar blijven liggen, alvorens het origineel teruggeplaatst wordt. Een invalbrug dus, dat verklaart waarom het moderne design in het oude straatbeeld wellicht wat schokkend is.

Staal

Het gaat dus om 3D geprint roestvrij staal, op zich bijzonder. Het zorgt ervoor dat de 3D geprinte brug zo’n 6.000 kg weegt. Het gaat om een kleine voetgangersbrug. Er zitten sensoren in die kunnen meten hoe veel voetgangers er per dag (of in totaal) gebruik maken van de brug, waarmee ook gemeten kan worden of de brug aan vervanging toe is.

De 3D geprinte brug werd op 15 juli officieel geopend door Koningin Máxima en zal dus tot circa halverwege 2023 blijven liggen. Zoals gezegd wellicht een wat schokkend design, maar dan moet je de Oudezijds Achterburgwal maar even mijden de komende tijd. (via Gemeente Amsterdam)