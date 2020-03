Android 10 op Huawei’s is een hit

EMUI 10, de skin van Huawei voor Android 10, blijkt erg populair.





Tientallen miljoenen apparaten draaien inmiddels EMUI 10 van Huawei. Het is de skin van het Chinese techbedrijf voor Android 10. EMUI 10 zou op zo’n 100 miljoen apparaten van Huawei geïnstalleerd zijn. Dat is indrukwekkend te noemen. Dit betekent dat er in de afgelopen maanden tientallen nieuwe installaties zijn bijgekomen. Op 22 januari maakte Huawei bekend dat 50 miljoen apparaten draaiden op EMUI 10.

EMUI 10 werd in augustus 2019 uitgerold in China. Later kregen ook Huawei-apparaten op de rest van de wereld de update. EMUI 10 brengt onder meer performance verbeteringen. Een andere belangrijke nieuwigheid was de komst van een donkere modus. Een inmiddels veelgebruikte feature op zowel Android als iOS.

Of het aantal Huawei-apparaten met EMUI 10 zo hard blijft groeien is nog maar de vraag. Hier in Europa zijn de toestellen van Huawei door de beperkingen met Google lastiger te slijten. In Azië hebben ze daar geen last van. Met name in China niet, omdat men überhaupt al geen gebruik maakte van de diensten van het Amerikaanse techbedrijf. (via ITHome)