Android 11 is definitief klaar met Google Daydream - Apparata

Met de uitrol van Android 11 stopt Google met de ondersteuning van Daydream… eindelijk.

Google heeft in zo’n beetje ieder facet van de moderne tech-industrie een vinger in de pap. Maar wat betreft virtual reality was dat niet zo’n groot succes. Het moge duidelijk zijn dat de zoekgigant er alles aan gedaan heeft om Google Daydream te laten werken. Maar dat mocht niet baten. Na een lange tijd van Google limbo is Daydream met de uitrol van Android 11 nu toch echt eindelijk klaar.

Google Daydream is klaar (ja, nu echt)

Met Google Daydream probeert het bedrijf een goedkope versie van virtual reality op de markt te brengen. Er waren high-end VR-sets die een dikke PC nodig hadden. Google dacht daarentegen handig gebruik te maken van de mini-PC die iedereen in z’n zak heeft. Geen gek idee, maar een smartphone in de Daydream houder stoppen was niet helemaal wat de ervaring moest zijn, zo realiseert Google zich nu ook.

Daarom stopt het miljardenbedrijf nu eindelijk met de ondersteuning van de service, zo kondigt het aan in een blogpost. Een reden geeft Google niet, maar we mogen wel aannemen dat niemand er echt iets om gaf. Google schrijft over Daydream:

De Daydream VR app wordt niet langer ondersteund door Google en kan mogelijk niet meer goed werken op apparaten met Android 11 en nieuwer. Veel apps van derden en ervaringen binnen Daydream zullen nog als standalone apps in de Google Play Store beschikbaar blijven.

Virtual Reality revolutie blijft uit

Naast het feit dat Google een soort half-gebakken VR-experience leverde met Daydream, zet virtual reality überhaupt nog steeds geen zoden aan de dijk. Een niche gamers (waaronder yours truly) heeft de technologie geadopteerd. Wel heeft Sony met PlayStation VR een flinke community opgebouwd.

Hoe dan ook, mensen zijn mainstream nog niet klaar voor VR en dat zal ongetwijfeld bij hebben gedragen aan het ten onder gaan van Google Daydream. Maar mocht je een trouwe gebruiker zijn, dan verwacht Google dat je de meeste services toepassingen nog steeds kan gebruiken.