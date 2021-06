Android 12 apps krijgen beperkingen en dat is goed nieuws - Apparata

Het gaat er iets anders aan toe met Android 12 apps in vergelijking met vorige versies van Android. Met positieve gevolgen voor jou.

Privacy is belangrijker dan ooit tevoren. Vandaar dat techbedrijven hier vol op inzetten en dit veelvuldig naar buiten brengen. Apple heeft het in elk event wel over privacy, maar ook Google hoor je steeds vaker over dit onderwerp. En daarover gesproken heeft Google nieuws met betrekking tot Android 12 apps.

Dit najaar verschijnt Android 12 en het brengt een grote update met zich mee met betrekking tot privacy. Je hebt het misschien niet door, maar sommige apps gaan behoorlijk ver in het meekijken wat je doet op je smartphone. In Android 12 wordt dit gedrag voor een gedeelte aan banden gelegd.

Met de komst van de nieuwste versie van Android zal het niet langer mogelijk zijn voor apps om je te volgen. Uiteraard gaat het hier om apps die gedownload zijn uit de Google Play Store. Ontwikkelaars zijn door Google via e-mail geïnformeerd en daarmee op de hoogte gesteld. Deze ontwikkeling is goed nieuws voor jou, want app makers weten straks minder over je dan nu het geval is met Android 11 en ouder.

De feature om deze vorm van tracking uit te zetten komt in de instellingen van Android. Het is afwachten hoe dit er straks uitziet en hoe je dit kunt uitschakelen. (via Financial Times)