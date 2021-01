'Android 12 gaat dubbeltik functie terugbrengen' - Apparata

Mogelijk ondersteunt Android 12 straks de dubbeltik feature voor Pixel smartphones. Het gebaar kan wederom ingesteld worden zoals de gebruiker wil.

Google gaat mogelijk de dubbeltik feature terugbrengen naar Pixel smartphones met Android 12. Bronnen laten tegenover 9to5Google weten dat de zoekgigant project Columbus weer nieuw leven in blaast. Het zou – hoewel slechts een kleine randfeature – bijdragen aan de aantrekkingskracht van een Pixel toestel.

Android 12 krijgt mogelijk dubbeltik feature

De dubbeltik functie zou ooit voor Android 11 geïntroduceerd worden, het kwam nooit verder dan een preview-variant. Nu lijkt het daarentegen wel daadwerkelijk uit te komen.

De functie is uitzonderlijk simpel; je tikt twee keer op de achterkant van je scherm en je Pixel smartphone start standaard Google Assistant. Het gebaar is daarentegen als van alles in te stellen. Zo kun je er je camera mee openen, een screenshot nemen of je wekker snoozen.

Volgens het gelinkte medium gaat het hierbij om een verbeterde versie van de feature. Android 12 zou alleen een stevige dubbeltik accepteren als input. Een accidentele kleine tweede tik bij het oppakken van je smartphone wordt dan dus niet als commando geïnterpreteerd. Het zou overigens ook tof zijn als er nog meer functies aan gekoppeld kunnen worden. En als Google toch bezig is, zou de feature ook naar andere smartphones kunnen komen?

Dubbeltik voor Android 12 heeft overigens een geinige codenaam, Columbus. Neen, het heeft niets met de ontdekkingsreiziger te maken. De codenaam refereert naar het gelijknamige personage uit de zombie-komedie Zombieland. Jesse Eisenberg’s personage heeft daar namelijk de regel ‘dubbel tap’ voor het doden van zombies.

