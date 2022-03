Android 13 gaat je batterij redden

Batterijen die snel leegraken, dat is altijd irritant. Met Android 13 komt daar verandering in.

Bij veel mensen gaat de batterij van de smartphone niet langer dan een dag mee. Sterker nog, vaak laden we twee keer per dag op. Dit komt doordat we het apparaat super veel gebruiken en die toepassingen die erop staan je batterij leegzuigen.

Android 13 en je batterij

Nou daar gaat Google verandering inbrengen, aldus Google. Het bedrijf heeft namelijk bekend gemaakt dat Android 13 een nieuw notificatiesysteem krijgt. Dat systeem gaat je helpen om je batterijverbruik te verminderen. Dit doet Android door een waarschuwing te sturen als een app op de achtergrond (te) veel energie opslurpt. Hiermee kan je de app uitschakelen als je hem toch niet gebruikt. En dit helpt je te besparen op je energieconsumptie. Google heeft dit gezegd in een nieuwe ontwikkelaars blog

Het systeem waarschuwt je als een app veel energie gebruikt in de laatste 24 uur. Gelukkig komt deze waarschuwing niet als de app op de voorgrond draait. Dat is niet meer dan logisch, want dit zijn de apps die je vaak gebruikt. Er zijn nog enkele andere uitzonderingen, bijvoorbeeld komen er geen waarschuwingen wanneer een app voor een VPN-verbinding zorgt. Draait een app meer dan 20 uur op de voorgrond dan krijg je wel een melding, want dit is wel heel lang en kan dus niet kloppen. Als je op de melding klikt, dan opent de telefoon de Foreground Service Task Manager. Gebruik dit om je instellingen te veranderen.

Wanneer

Het is niet duidelijk wanneer je deze functie kan gaan gebruiken. Google test op dit moment de functionaliteit in een testversie. Vermoedelijk moeten we wachten op Android 13.