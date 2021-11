Apple auto heeft iets gemeen met de iPhone

Er is weer nieuws rondom de Apple auto te melden, vooral op technisch vlak zijn er ontwikkelingen.

Al sinds de lancering van de iPhone propt Apple een eigen chipset in de telefoon. Het heeft lang geduurd, maar ook de Macs zijn nu uitgerust met een eigen processor. Wat is dan het volgende dat op de agenda van de Amerikaanse techgigant staat? Mogelijk de Apple auto, met dus een eigen processor.

Daarover bericht Bloomberg. Apple zou klaar zijn met het neerleggen van de basis van deze nieuwe processor voor de auto. Het voertuig zou over vier jaar klaar moeten zijn om autonoom en volledig elektrisch te kunnen rijden. Al jaren horen we geruchten over een eigen auto van het techbedrijf. Echt concreet zijn de geruchten nooit geworden, omdat Apple er zelf niets over losliet. Ook nu hoeven we geen openheid van zaken te verwachten van het techbedrijf.

Nu de ontwikkelingen van de eigen processor voor de Apple auto goed verlopen, kan de ontwikkeling door. Vandaar dat al genoemd wordt dat de elektrische auto in 2025 een rijdende realiteit is. Apple is een bedrijf dat een product goed wil lanceren, of anders liever helemaal niet. Vandaar dat het ook zo lang duurt met de Apple auto. Ze hebben zoiets immers nog nooit eerder gedaan.