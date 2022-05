Apple betaalt CEO Tim Cook een bizar bedrag

Apple-CEO Tim Cook was in 2021 de op één na bestbetaalde CEO van alle Fortune 500-bedrijven, achter Tesla’s Elon Musk. Uiteraard.

Tim Cook heeft altijd al aardig veel geld verdiend. Hij werkt al heel lang bij Apple en vertoeft al langere tijd in de hogere schalen. Als hoofd van een van de grootste technologiebedrijven ter wereld wordt van Tim Cook verwacht dat hij een aanzienlijke vergoeding ontvangt voor zijn leiderschap. Als we kijken naar de best betaalde CEO’s, lijkt het erop dat Cook bijna bovenaan de lijst staat.

Apple CEO Cook ontvangt bizar bedrag

In een lijst gemaakt door Fortune, waarin de beloning van CEO’s binnen de Fortune 500 werd vergeleken, stond Cook op de tweede plaats. Dit met een totaal van $ 770,5 miljoen in 2021. Het rapport geeft echter toe dat dit geen cijfer is dat voortkomt uit een basissalaris, maar in plaats daarvan onderdeel van een 10-jarige toekenning van aandelen ter waarde van 1,7 miljard dollar.

Cook krijgt een meer typische jaarlijkse vergoeding van het bedrijf, evenals andere voordelen. In 2021 ontving hij $ 82 miljoen aan meer aandelen, evenals ongeveer $ 630.630 voor persoonlijke beveiligingskosten en $ 712.488 voor privéjetgebruik, naast een basissalaris.

Critici

Terwijl critici er in maart bij aandeelhouders op aandrongen om tegen een compensatiepakket van $ 99 miljoen voor Cook te stemmen, stemden investeerders toch voor de maatregel. Fortune stelt dat de winst van Cook voor 2021 te rechtvaardigen is vanwege de prestaties van Apple op de aandelenmarkt. En dat hij tegen het einde van het jaar $ 95 miljard winst heeft weten te behalen.

Cook volgt Space X en Tesla-CEO Elon Musk, die in 2021 23,5 miljard dollar aan compensatie kreeg. Dit door uitoefening van in 2018 toegekende Tesla-aandelenopties. Op de derde plaats staat Jensen Huang van Nvidia met 561 miljoen dollar, terwijl Reed Hastings van Netflix 453,5 miljoen dollar heeft.