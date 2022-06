Apple bevestigt onverwachte upgrade naar miljoenen iPhones

Goed nieuws! Apple heeft aangegeven dat er een upgrade komt naar de iPhones. Mooie hiervan is dat jij deze update zou willen hebben.

Eigenaren van de nieuwste iPhones van Apple kunnen later dit jaar een grote camera-upgrade verwachten. Dit dankzij twee belangrijke verbeteringen die zijn beloofd in de aanstaande iOS 16-release. Volgens de officiële iOS 16-website van Apple krijgen iPhone 13-, iPhone 13 Pro- en iPhone 13 Pro Max-smartphones allemaal een upgrade naar de portretmodus van de camera die het bokeh-effect verbetert. Dit door kunstmatige onscherpte toe te voegen aan zowel de voorgrond als de achtergrond.

Upgrade iPhones

Hierdoor worden je foto’s beter. Het zou het effect van de portretmodus nog realistischer moeten maken door het uiterlijk van professionele camera’s met lenzen met een groot diafragma nauwkeuriger te simuleren. Door de achtergrond van een portretfoto onscherp te maken, springt je onderwerp eruit. Maar een echte lens met groot diafragma zou ook de extreme voorgrond onscherp maken.

Het opzettelijk onscherp maken van objecten op de voorgrond kan ook een geweldige manier zijn om het onderwerp in je foto te kaderen. Dus deze nieuwe functie zorgt niet alleen voor meer realisme, maar biedt ook nieuwe creatieve mogelijkheden voor iPhone-fotografie.

Video

Ook voor het filmen hebben we goed nieuws. In de upgrade zitten namelijk ook verbeteringen voor video’s, waarbij de Cinematic-modus is ingesteld om nauwkeurigere scherptediepte-effecten te krijgen voor profielopnamen.

De iPhone 14 zal eind dit jaar komen. Wellicht komt deze smartphone met verbeterde cameraprestaties. Desalniettemin is het goed nieuws dat Apple deze upgrade uitbrengt voor iPhone 13- bezitters. Zeker omdat de iPhone 13 Pro een beetje last van fouten heeft bij het schatten van de diepte in de portretmodus.