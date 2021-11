Apple blijft werken aan deze ultieme oplader

Opladen doen we tot vervelends toe. Apple heeft daar een handige oplossing voor en blijft werken aan de ultieme oplader voor ons.

Als smartphonegebruiker ontkom je er niet aan om toch wel dagelijks op te laden. Af en toe kan dit vervelend zijn en komt het niet gelegen. Apple werkt al langere tijd aan een oplossing om opladen praktischer te maken. Volgens geruchten werkt het bedrijf nog steeds aan een oplader voor meerdere apparaten. Tevens wordt er gekeken naar de mogelijkheid om devices elkaar te laten opladen.

Apple en de ultieme oplader

De techgigant noemt de oplader ‘AirPower’. En als bijvoorbeeld je iPhone leeg is, maar je iPad niet dan zou dit uitkomst bieden. Je iPad kan dan je iPhone opladen, handig! Hiernaast denkt Apple ook aan draadloos opladen op de korte, maar ook lange afstand. Overigens zijn deze geruchten niet nieuw. Maar het bevestigd wel dat het bedrijf nog steeds aan een dergelijke oplader werkt.

Dit blijkt uit de nieuwsbrief van Bloomberg. Analist Mark Gurman zegt daarin:

‘Ik denk dat Apple nog steeds werkt aan een soort oplader voor meerdere apparaten die uiteindelijk ook op de markt zal komen. Er is een reden waarom het bedrijf dit accessoire in 2017 wilde uitbrengen. Ik geloof ook dat Apple werkt aan draadloze opladers voor korte en lange afstanden en dat het een toekomst voor zich ziet waarin alle belangrijke apparaten van Apple elkaar kunnen opladen. Stel je voor dat een iPad een iPhone oplaadt en dat die iPhone vervolgens AirPods of een Apple Watch oplaadt’.

Veel mensen hopen dat Apple snel de oplader op de markt brengt. Het maakt het leven toch een stuk makkelijker als je allemaal producten van het bedrijf gebruikt.