Apple blokkeert bepaalde woorden en cijfers in iPhone inscriptie

Apple geeft inwoners van China, Taiwan en Hong Kong niet alle vrijheid om een persoonlijke iPhone inscriptie te kiezen.

Als jij via Apple een nieuwe iPhone koopt kun je het apparaat van een persoonlijke touch voorzien. Alleen via het Amerikaanse techbedrijf zelf krijg je de optie om de iPhone te voorzien van een inscriptie. Maar wist je dat er regels gelden in sommige landen voor een dergelijke inscriptie?

In China, Hong Kong en Taiwan gelden er strenge regels wat wel en wat niet mag gegraveerd worden in je iPhone. Zo ontdekte CitizenLab dat er strenge politieke beperkingen gelden. Het is sowieso al niet mogelijk om kwetsende, racistische taal als inscriptie te kiezen. Dat is niet alleen in China zo, maar is sowieso van toepassing bij Apple. Echter, in het geval van China komen er ook politieke beperkingen om de hoek kijken. Die beperkingen zijn ook van kracht voor Hong Kong en Taiwan.

Een officiële lijst met beperkingen is er niet. Volgens CitizenLab is het echter zo dat er zeker 1.045 verboden woorden of cijfers bestaan in China. Ter vergelijking, in de Verenigde Staten zijn er 170 verboden combinaties. Chinese woorden die verboden zijn als iPhone inscriptie komen qua vertaling neer op “mensenrechten”, “politiek” en “democratie”. Ook cijfers zijn soms uit den boze. Bijvoorbeeld 8964, een verwijzing naar het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking eind jaren tachtig.

In principe zijn dit verzoeken vanuit de autoriteiten. Apple hoeft zich hier niet aan te houden. Echter vanuit zakelijk perspectief respecteert Apple de lokale verzoeken.