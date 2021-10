Apple CarPlay gebruiken om stoelverwarming in te schakelen

Op dit moment heeft Apple Carplay nog een vrij beperkende invloed op je auto, maar misschien kun je er straks de stoelverwarming mee inschakelen.

De navigatie bedienen, muziek selecteren via Spotify. Voor dit soort taken werkt Apple CarPlay als een uitstekend verlengstuk van je iPhone in de auto. Je smartphone wordt als het ware geprojecteerd op het grote display in de auto. Maar er zijn ook limieten. Wil je de climate control van de auto bijvoorbeeld bedienen, dan dien je de Apple CarPlay omgeving te verlaten.

Apple CarPlay voor je stoelverwarming

Apple wil daarom meerdere functionaliteiten aan CarPlay kunnen koppelen. Daarover bericht Bloomberg. Onder andere het bedienen van de autoradio, stoelverwarming, airconditioning en meer moet allemaal gaan verlopen via Apple CarPlay. Klinkt goed, want zo de omgeving van CarPlay taken van de auto over.

Op dit moment zou de Amerikaanse techgigant uit Cupertino binnenhuis aan het project werken onder de codename IronHeart. Het begeeft zich nog in een vroeg stadium, maar kan over een tijdje werkelijkheid worden. Mits autofabrikant ook willen meewerken natuurlijk.

Google is al een stapje verder. De techfabrikant levert aan Volvo en Polestar op dit moment een volledig multimediasysteem. Daardoor kun je alle zaken, zoals bijvoorbeeld stoelverwarming, meteen bedienen. Apart overschakelen naar Android Auto is dan niet langer nodig. Het geheel is geïntegreerd in dit multimediasysteem. Apple wil duidelijk diezelfde kant op.