Apple CarPlay krijgt een leuke update

De toepassing voor in je auto gaat persoonlijker worden.





Er zit een update voor Apple CarPlay in de pijplijn. Dat blijkt uit gegevens van een vroege versie van iOS 14. Gebruikers krijgen een toffe nieuwe feature voor CarPlay.

Met Apple CarPlay zal het straks mogelijk zijn om een persoonlijke wallpaper als achtergrond in te stellen. Nu is het nog zo dat je slechts een lichte of donkere achtergrond kunt instellen. Straks kun je, net als op je tablet of telefoon, een persoonlijke foto instellen. Bijvoorbeeld van je vriend, vriendin, auto, horloge of die ene grappige vakantiefoto.

Apple is de functie momenteel aan het testen. Wanneer de WWC -digitaal dit jaar- in juni zal plaatsvinden krijgen we ongetwijfeld meer te horen. Tijdens dit event zal Apple ook iOS 14 officieel uit de doeken doen.

Traditiegetrouw zal de publieke versie van een nieuw iOS in het najaar verschijnen. Reken er dus op dat iOS 14, en mogelijk ook een nieuwe CarPlay, in de herfst van dit jaar beschikbaar zal komen. (via 9to5Mac)