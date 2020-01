Apple: dit was de populairste iPhone eind 2019

Het techbedrijf doet een boekje open.





Apple is altijd heel voorzichtig in het delen van informatie met betrekking tot de verkopen. Het Amerikaanse techbedrijf geeft nauwelijks leuke details vrij wanneer de kwartaalcijfers op tafel komen. Toch heeft Apple CEO Tim Cook een mooi feitje bekendgemaakt.

De topman stelt dat de iPhone 11 de best verkopende iPhone was in het vierde en laatste kwartaal van 2019. Ook wel het Holiday Quarter genoemd, omdat Amerikaanse bedrijven met name rond de feestdagen veel verkopen pakken. Sneaky zoals hij is heeft Cook niet gesproken over aantallen. Hoe succesvol de iPhone 11 al dan niet is geweest zullen we dus nooit officieel weten.

De iPhone 11 is de opvolger van de XR uit 2018 en de goedkoopste 2019 iPhone van de reeks. Daarboven zit de iPhone 11 Pro en daarboven de iPhone 11 Pro Max. In Nederland is de iPhone 11 er vanaf 809 euro zonder inruil van een oud toestel. Deze ‘lage’ prijs zit hem in het feit dat de iPhone 11 nog een LCD-scherm heeft. Zijn Pro-broertjes hebben een fraai OLED-display.

Het is dus niet zo gek dat Tim Cook deze info bekendmaakt. Dat de goedkoopste iPhone de succesvolste iPhone zou zijn is geen verrassing. Ter vergelijking: de iPhone 11 Pro kost 1.159 euro en de iPhone 11 Pro Max zelfs 1.259 euro.