Apple doet het onmogelijke met deze zes jaar oude smartphone - Apparata

Een zes jaar oude smartphone is tegenwoordig oud te noemen. Apple doet het onmogelijke met deze smartphone. Lees hier hoe en wat.

In september wordt de iPhone 6S zes jaar. Tegenwoordig een eeuwigheid in smartphone- land. Niet veel mensen hebben er nog een, maar Apple komt wel met goed nieuws voor de mensen die er een gehouden hebben. Dit najaar komt dit apparaat voor een iOS15- upgrade in aanmerking. En dat is toch wel gaaf van Apple, dat ze dit nog doen.

Het zijn wel de oudste apparaten die de iOS- update gaan ontvangen. We hebben het dan over de iPhone 6S, 6S Plus en de eerste generatie iPhone SE, die allemaal zijn geleverd met iOS 9. Het zou zomaar kunnen dat de 6S dan de langst ondersteunende telefoon tot nu toe is. In vergelijking: de iPhone 5S was vijf jaar oud toen het de laatste update kreeg. Dit was destijds met iOS12.

De grote concurrent Samsung doet ook pogingen om de levensduur van hun smartphones te verlengen. Sommige van hun apparaten krijgen tegenwoordig vier jaar beveiligingsondersteuning. Maar het is tamelijk uniek dat een zes jaar oude telefoon nog een update krijgt, goed gedaan Apple.

Niet alles zal werken

Een dergelijke oude telefoon heeft natuurlijk niet de laatste chips. Daarom zullen er veel nieuwe functies uit iOS15 niet werken. Denk hierbij aan de Google Lens-achtige visuele lookup, Live Text in foto’s, portretmodus in FaceTime, omdat ze allemaal een apparaat met een A12 Bionic-chip zoals de XS vereisen en XR of hoger.

Een ander dingetje, dat best irritant kan zijn, is dat de nieuwe software je geliefde 6S kan vertragen. Dit hoeft niet altijd zo te zijn, maar het behoort tot de mogelijkheden. Dit is al getest door Ars Technica en Macworld, maar zij merkte geen significante invloed op de prestaties van (toen nog) iOS 14 op de 6S. Wat deze testers wel ondervonden is dat de batterij snel op is. Die is natuurlijk ook al jaren oud.