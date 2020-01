Apple doet moeilijk over universele oplaadstandaard

Apple werkt een universele overstap naar USB-C wederom tegen.





Letterlijk vanmiddag nog moest ik een bijeenkomst met een maat kortwieken omdat hij naar huis moest om een iPhone-oplader te halen. Of ik echt geen iPhone-oplader had. Niet alleen ik maar zelfs het Europees Parlement ergert zich aan het feit dat letterlijk alle moderne smartphones met dezelfde lader opgeladen kunnen worden, behalve die van Apple. Maar het bedrijf uit Cupertino trekt zich er vooralsnog niks van aan.

De Europese Unie is al langer aan het kijken naar mogelijkheden om oplaad-ports te standaardiseren. Maar Apple is vooralsnog tegen het verzoek om effectief over te stappen op USB-C. Het miljardenbedrijf staat op het gebruik van hun in 2012 geïntroduceerde Lightning port.

Het idee achter het verzoek van het parlement is afval; verouderde kabels zorgen volgens het parlement jaarlijks voor 51.000 ton afval. Door te zorgen dat kabels niet meer verouderen – omdat ze in volgende iteraties weer te gebruiken zijn – voorkom je een hoop afval. Maar volgens Apple zou het overstappen naar USB-C juist voor meer afval zorgen.

Apple zegt namelijk wel een miljard apparaten op basis van de Lightning Port te hebben verscheept, zo meldt de BBC . Een switch naar een andere oplaad-port zou dan juist voor heel veel extra afval zorgen. Ook vindt het Amerikaanse bedrijf dat een universele laadoplossing technologische vooruitgang zou tegenwerken. Ze noemen de micro-USB als voorbeeld. Als deze port in 2009 universeel zou worden verplicht,

Ironisch is wel dat Apple voor de MacBooks en de meest recente iPad Pro wel al naar USB-C is gegaan. En tussen de regels door weten we natuurlijk allemaal waarom Apple liever niet naar een universele laadoplossing overstapt; het bedrijf kan op deze manier miljoenen binnentrekken voor dure verloopstukken. En zo ontwijken ze ook de eisen van het Europese Parlement, want met de opzetstukken maakt het volgens Apple niet uit welk oplaad-port een bedrijf gebruikt.

Op de lange termijn zal zelfs Apple waarschijnlijk afstappen van de Lightning port, maar de recente reactie van Apple suggereert dat er voorlopig nog ingezet zal worden op Lightning. En dat spreekt eerdere geruchten van het afstappen van Lightning tegen.

Later is het daarna aannemelijk dat Apple – en alle concurrenten – uiteindelijk een draadloze oplossing zullen implementeren. Maar dan wel zonder de ooit veelbesproken Apple AirPower, natuurlijk.