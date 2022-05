‘Apple dumpt display maker na sjoemelschandaal’

Een producent van het display van de iPhone 13 zou door Apple zijn betrapt op sjoemelen en loopt nu waarschijnlijk miljarden mis.

Het lijkt erop dat een van ’s werelds grootste displayfabrikanten Beijing Oriental Electronics (BOE, niet schrikken) een enorme deal met Apple misloopt. Het bedrijf zou namelijk stiekem dingen hebben veranderd aan het scherm voor de iPhone 13 zonder dat Apple zich hiervan bewust was.

‘Apple laat display iPhone 14 ergens anders maken’

De oled-fabrikant wacht op het moment op goedkeuring voor een immense lading iPhone 14-schermen, maar Apple lijkt niet akkoord te gaan, aldus The Elec. Dat heeft met het gesjoemel met displays voor de iPhone 13 te maken, zo meldt het medium

Wat is er precies gebeurd? BOE werd volgens betrokkenen betrapt op het ‘aanpassen van de circuitbreedte van de transistoren’ in iPhone 13-schermen. Dit zou het bedrijf gedaan hebben om de opbrengsten van het productieproces te verhogen. Maar dat is niet waar Apple om had gevraagd.

Je vraagt je ongetwijfeld (en terecht) af hoe BOE heeft kunnen denken dat Apple hier niet achter zou komen. Alle absurde limitaties terzijde, Apple is doorgaans uitzonderlijk zorgvuldig met de samenstelling van hun smartphones.

Het is daarentegen niet zo gek dat BOE zich in het nauw gedreven voelde. Momenteel voelen vele industrieën de pijn van de pandemie en het wereldwijde chiptekort nog steeds. Opbrengsten van productieprocessen moeten vanwege de schaarste goed zijn. En de realiteit van techproductie is dat niet alle onderdelen altijd aan de kwaliteitseisen voldoen.

Dat kost de Apple display-maker nu een deal van naar verluidt 30 miljoen schermen! Hoeveel de deal waard zou zijn is niet bekend. Maar aangezien een smartphonescherm al snel zo’n 60 dollar kost, gaat het hier waarschijnlijk al snel om miljarden dollars.