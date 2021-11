Apple fixt de meest irritante functie van de iPhone 13 Pro

De nieuwe iPhone 13 Pro van Apple is geweldig, maar heeft een irritante functie die niet goed werkt. Het bedrijf fixt dit nu.

De nieuwste iPhone zit bomvol nieuwe features. Ook heeft de camera van de iPhone 13 Pro een verbeterde camera met zowel een verbeterde telelens, Cinematic Mode voor het maken van portretvideo’s als een macro-fotografiefunctie. Met die laatste kan je extreme close-ups maken. Het macro-effect is ongelooflijk gaaf. Maar veel gebruikers klagen over het gebrek aan controle. Dat gaat veranderen nu Apple deze functie fixt.

Irritante eigenschap

Sinds de lancering schakelde de camera van de 13 Pro gewoon automatisch van modus, wanneer je dicht genoeg bij een object kwam. En deed dat op een zichtbare manier die behoorlijk schokkend was. Het werkte gewoon niet zo soepel. In iOS 15.1 introduceerde Apple iets meer controle over de macromodus in de app instellingen, waardoor je de functie Auto Macro in of uit kunt schakelen. Dit is echter ook niet de ideale oplossing, je moet dan heel de tijd handmatig overschakelen naar de ultragroothoekcamera en vervolgens inzoomen om een ​​macro-opname te maken.

Apple fixt functie

Het bedrijf is daar nu zelf ook achter gekomen. In een aankomende iOS versie dat (hopelijk) snel uitgerold gaat worden, kun je direct in de Camera-app overschakelen naar de macromodus. Eigenlijk zoals het hoort. De nieuwe optie, voor het eerst opgemerkt door 9to5Mac, is zojuist uitgerold in de ontwikkelaarsbèta 2 van iOS 15.2.

Het werkt in de praktijk dan een stuk beter. Je kan dan je smartphone gewoon dicht bij een object houden die je zou willen fotograferen. Zoek dan het kleine bloempictogram dat in het cameravoorbeeld verschijnt. Tik erop en je hebt de macromodus geactiveerd.