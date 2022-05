Apple gaat e-ink displays gebruiken voor opvouwbaar apparaat

Apple werkt ook aan een opvouwbaar apparaat en gaat daarvoor e-ink displays gebruiken. Lees hier wat dat zijn.

Meerdere techbedrijven hebben al opvouwbare apparaten. Apple echter nog niet, maar dat betekent niks. Het bedrijf is volgens analist Ming-Chi Kuo bezig met het testen van e-ink kleurenschermen. Deze komen dan in een opvouwbare iPad en iPhone.

Apple opvouwbaar apparaat

Het e-ink display zou dan gebruikt worden voor aan de buitenkant. Het is dan ook een klein schermpje dat je belangrijke informatie kan geven, zodat je dit altijd kan zien. Denk hierbij aan de tijd, of inkomende meldingen. Groot voordeel van een dergelijk scherm is dat het veel minder energie verbruikt.

Kuo spreekt over E Ink’s Electronic Paper Display (EPD). Dit zijn schermen die je kan vergelijken met de bekende schermen die in ereaders zitten. Het ziet er namelijk uit als papier. Voordeel hiervan is dat het ook goed af te lezen in zonlicht en omdat het je batterij spaart. De beeldkwaliteit is wat minder, maar hoeft ook niet perfect te zijn. Wil je dit wel, dan klap je je apparaat open.

Concurrenten

De concurrenten zijn al een stuk verder. Samsung heeft de Galaxy Z Flip en daarop zit een 1,9-inch OLED scherm. Hier kan je de tijd en notificaties zien. Apple kiest dus voor een ander scherm. Het bedrijf zou van plan zijn om eerst een 9-inch opvouwbaar toestel te lanceren. Dit apparaat moet dan tussen de iPhone en iPad in zitten.

Kuo denkt dat Apple in het begin zich zal richten op toestellen van een gemiddeld formaat. Hierna zal het bedrijf nog grotere en kleinere schermen leveren voor opvouwbare apparaten. Dan is een dergelijk scherm wel heel handig. Je wilt niet heel de tijd het apparaat openvouwen als je even de tijd zou willen checken. Dat beseft Apple maar al te goed.